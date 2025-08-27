Adani group vizhinjam port achieves major milestone now share in focus target price is here 30% से ज्यादा उछलेगा अडानी का यह शेयर? कंपनी को मिली है बड़ी उपलब्धि, Business Hindi News - Hindustan
अडानी समूह के पोर्ट सर्विस से जुड़ी कंपनी- अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) के शेयर बिकवाली मोड में थे। गुरुवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अडानी समूह की इस कंपनी को बड़ी उपलब्धि मिली है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 03:03 PM
बीते मंगलवार को अडानी समूह के पोर्ट सर्विस से जुड़ी कंपनी- अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) के शेयर बिकवाली मोड में थे। वहीं, बुधवार को बाजार बंद हा तो अब गुरुवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अडानी समूह की इस कंपनी को बड़ी उपलब्धि मिली है। इस बीच, अडानी पोर्ट्स के शेयर को लेकर एक्सपर्ट ने कहा है कि इसमें 30 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आ सकती है।

अडानी समूह की उपलब्धि

समूह के विझिनजाम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह ने 10 लाख से अधिक टीईयू संभालने की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अडानी पोर्ट्स द्वारा संचालित बंदरगाह की उपलब्धि न केवल प्रारंभिक अनुमानों से अधिक है बल्कि इसने भारत के समुद्री क्षेत्र को भी पुनर्परिभाषित किया है। इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में पोर्ट पर आयोजित एक समारोह में केरल के बंदरगाह मंत्री वी.एन. वासवन ने कहा कि विझिंजम बंदरगाह ने कॉमर्शियल परिचालन शुरू होने के मात्र नौ महीनों के भीतर ही 10 लाख टीईयू (बीस फुट समतुल्य इकाई) का संचालन किया है। उन्होंने कहा कि बंदरगाह परियोजना का दूसरा चरण जल्द ही शुरू होगा। रेलवे और सड़क संपर्क भी जल्द ही बनाया जाएगा।

बता दें कि विझिंजम बंदरगाह को तीन दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था और अभी तक 460 से अधिक जहाज यहां पहुंच चुके हैं। इनमें 399.99 मीटर तक के 26 अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल शामिल हैं। रियायत समझौते के तहत पहले वर्ष में इस बंदरगाह से अपनी 10 लाख टीईयू क्षमता का केवल 30 प्रतिशत ही संभालने की उम्मीद थी। हालांकि इसने रिकॉर्ड समय में पूर्ण क्षमता प्राप्त करके उम्मीदों को पार कर लिया है।

शेयर का परफॉर्मेंस

ब्रोकरेज पीएल कैपिटल ने अडानी पोर्ट्स को अपनी फेवरेट शेयर में शामिल किया है और इसके लिए 1,777 रुपये का टारगेट प्राइस निर्धारित किया है। यह शेयर में 30% से ज्यादा की संभावित बढ़त को दिखाता है। शेयर की वर्तमान कीमत 1315.50 रुपये है। बुधवार को शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं हुई। अब गुरुवार को इस शेयर पर नजर रहेगी।

