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अडानी ग्रुप के इन स्टॉक्स में तूफानी तेजी! US कोर्ट के फैसले के बाद 13% की उछाल, क्या अब निवेश का सही मौका?

Apr 08, 2026 02:53 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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adani group share price today; US कोर्ट द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में 13% तक की जोरदार तेजी देखी गई। इस पॉजिटिव संकेत से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है, लेकिन आगे की दिशा कोर्ट के अंतिम फैसले और बाजार के माहौल पर निर्भर करेगी।

अडानी ग्रुप के इन स्टॉक्स में तूफानी तेजी! US कोर्ट के फैसले के बाद 13% की उछाल, क्या अब निवेश का सही मौका?

अमेरिका की एक अदालत ने गौतम अडानी (Gautam Adani) और उनके भतीजे सागर अडानी (Sagar Adani) की ओर से दाखिल उस याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सिक्योरिटीज रेगुलेटर के केस को खारिज करने के लिए ‘प्री-मोशन कॉन्फ्रेंस’ की डिमांड की थी। अमेरिका के इस अहम कानूनी घटनाक्रम के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों (adani group share price today) में 8 अप्रैल 2026 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जिसने निवेशकों का ध्यान अडानी (Adani Group) की ओर खींचा।

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क्या है मामला?


यह मामला करीब 15 महीने पुराना है, जिसे SEC (Securities and Exchange Commission) ने दायर किया था। अब अदालत द्वारा इस याचिका को स्वीकार किए जाने के बाद बाजार में यह संकेत गया कि मामला आगे जाकर कमजोर पड़ सकता है। इसी पॉजिटिव सेंटीमेंट के चलते अडानी ग्रुप के शेयरों में तेज खरीदारी देखने को मिली।

किस स्टॉक में आई तेजी?

सबसे ज्यादा तेजी अडानी ग्रीन एनर्जी (adani green energy share price) और अडानी टोटल गैस (Adani Total Gas) में देखने को मिली, जो करीब 13% तक उछल गए। वहीं, ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस (Adani Enterprises) के शेयरों में 11% की बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन (Adani Energy Solutions) ने 10% का अपर सर्किट छू लिया। अडानी पोर्ट्स (Adani Ports), अडानी पावर (Adani Power) और ACC लिमिटेड के शेयरों में भी 6-8% की मजबूती रही, जबकि NDTV में करीब 12% की तेजी आई।

इस तेजी के पीछे सिर्फ कोर्ट का फैसला ही नहीं, बल्कि ग्लोबल सेचुएशन भी जिम्मेदार है। अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर की खबर से भारतीय शेयर बाजार में भी रिकवरी आई, जिससे निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और अडानी ग्रुप के शेयरों में और तेजी देखने को मिली।

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एक्सपर्ट का मानना है कि यह तेजी फिलहाल सकारात्मक खबरों पर आधारित है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर केस पूरी तरह खारिज होता है, तो ग्रुप के शेयरों में और तेजी आ सकती है, लेकिन अगर मामला उल्टा पड़ता है, तो उतार-चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

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