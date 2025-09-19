सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद गदर काट रहे अडानी के शेयर, खरीदने को मची लूट

Adani Group Stocks: अडानी ग्रुप के शेयर आज कमजोर मार्केट में भी गदर काट रहे हैं। सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में गौतम अडानी को क्लीन चिट दी है। मार्केट खुलने के चंद मिनट बाद ही अडानी टोटल गैस में 10 पर्सेंट से अधिक की तेजी है। अडानी पावर में करीब पौने आठ फीसद की तेजी है।

अडानी ग्रुप के शेयर आज कमजोर मार्केट में भी गदर काट रहे हैं। सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में गौतम अडानी को क्लीन चिट दी है। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को अडानी समूह और उसके चेयरमैन गौतम अडानी को हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से बरी कर दिया। अमेरिकी कंपनी का आरोप था, लेनदेन छिपाने के लिए तीन इकाइयों के जरिए धन की हेराफेरी की गई थी।

अडानी ग्रुप के सभी शेयर उछले सेबी के फैसले का असर आज अडानी ग्रुप के शेयरों पर दिख रहा है। मार्केट खुलने के चंद मिनट बाद ही अडानी टोटल गैस में 10 पर्सेंट से अधिक की तेजी है। अडानी पोर्ट्स में 2.35 और अडानी एंटरप्राइजेज में 4.35 पर्सेंट की उछाल है। अडानी पावर में करीब पौने आठ फीसद की तेजी है। अडानी ग्रीन भी 4.36 पर्सेंट ऊपर है। एवीएल एग्री भी सवा दो फीसद ऊपर ट्रेड कर रहा है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट भी मजबूत हैं। एनडीटीवी में 5 पर्सेंट की तेजी है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भी 3.66 पर्सेंट ऊपर है।

सेबी ने कहा - अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप झूठे हैं भारतीय बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप गलत हैं। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि सभी कर्ज और ब्याज चुकाए गए थे और कोई पैसा गलत तरीके से नहीं निकाला गया था। इसलिए इस मामले में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई।

यह मामला तब शुरू हुआ जब हिंडनबर्ग नामक एक संस्था ने जनवरी 2023 में आरोप लगाया था कि अडानी समूह ने कुछ कंपनियों के ज़रिए पैसों का लेन-देन किया था ताकि नियमों से बचा जा सके।

अदालत ने मीडिया पर लगी रोक हटाई दिल्ली की एक अदालत ने अडानी कंपनी के खिलाफ अपमानजनक खबरें छापने से रोकने वाला अपना आदेश वापस ले लिया। अदालत ने कहा कि यह आदेश उन पत्रकारों को बिना सुनवाई का मौका दिए पारित किया गया था, इसलिए यह सही नहीं था।