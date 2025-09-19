adani group stocks are in hot water after getting a clean chit from sebi with a rush to buy them सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद गदर काट रहे अडानी के शेयर, खरीदने को मची लूट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़adani group stocks are in hot water after getting a clean chit from sebi with a rush to buy them

Adani Group Stocks: अडानी ग्रुप के शेयर आज कमजोर मार्केट में भी गदर काट रहे हैं। सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में गौतम अडानी को क्लीन चिट दी है। मार्केट खुलने के चंद मिनट बाद ही अडानी टोटल गैस में 10 पर्सेंट से अधिक की तेजी है। अडानी पावर में करीब पौने आठ फीसद की तेजी है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 09:35 AM
अडानी ग्रुप के शेयर आज कमजोर मार्केट में भी गदर काट रहे हैं। सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में गौतम अडानी को क्लीन चिट दी है। बाजार नियामक सेबी ने गुरुवार को अडानी समूह और उसके चेयरमैन गौतम अडानी को हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से बरी कर दिया। अमेरिकी कंपनी का आरोप था, लेनदेन छिपाने के लिए तीन इकाइयों के जरिए धन की हेराफेरी की गई थी।

अडानी ग्रुप के सभी शेयर उछले

सेबी के फैसले का असर आज अडानी ग्रुप के शेयरों पर दिख रहा है। मार्केट खुलने के चंद मिनट बाद ही अडानी टोटल गैस में 10 पर्सेंट से अधिक की तेजी है। अडानी पोर्ट्स में 2.35 और अडानी एंटरप्राइजेज में 4.35 पर्सेंट की उछाल है। अडानी पावर में करीब पौने आठ फीसद की तेजी है। अडानी ग्रीन भी 4.36 पर्सेंट ऊपर है। एवीएल एग्री भी सवा दो फीसद ऊपर ट्रेड कर रहा है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट भी मजबूत हैं। एनडीटीवी में 5 पर्सेंट की तेजी है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भी 3.66 पर्सेंट ऊपर है।

सेबी ने कहा - अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप झूठे हैं

भारतीय बाजार नियामक सेबी ने कहा है कि अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए धोखाधड़ी के आरोप गलत हैं। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि सभी कर्ज और ब्याज चुकाए गए थे और कोई पैसा गलत तरीके से नहीं निकाला गया था। इसलिए इस मामले में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई।

यह मामला तब शुरू हुआ जब हिंडनबर्ग नामक एक संस्था ने जनवरी 2023 में आरोप लगाया था कि अडानी समूह ने कुछ कंपनियों के ज़रिए पैसों का लेन-देन किया था ताकि नियमों से बचा जा सके।

अदालत ने मीडिया पर लगी रोक हटाई

दिल्ली की एक अदालत ने अडानी कंपनी के खिलाफ अपमानजनक खबरें छापने से रोकने वाला अपना आदेश वापस ले लिया। अदालत ने कहा कि यह आदेश उन पत्रकारों को बिना सुनवाई का मौका दिए पारित किया गया था, इसलिए यह सही नहीं था।

गौतम अडानी ने कहा - माफी मांगें

सेबी से साफ़ छूट मिलने के बाद गौतम अडानी ने कहा कि जिन लोगों ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आधार पर झूठी खबरें फैलाई थीं, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका समूह हमेशा से कहता रहा है कि ये आरोप गलत हैं और सेबी ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की संस्थाओं और देश के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बनी रहेगी।

