विलय होगी अडानी ग्रुप की यह कंपनी, NCLT की मंजूरी, अब ₹65 पर आया शेयर

संक्षेप:

NCLT ने कहा कि यह मर्जर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाएगा, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और किसी भी पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह मर्जर 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

Feb 10, 2026 11:39 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Adani Group Stock: सांघी इंडस्ट्रीज के शेयर आज मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में हैं। कंपनी के शेयर आज मामूली गिरावट के साथ 64.35 रुपये पर आ गए थे। दरअसल, अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स को बड़ी राहत मिली है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की अहमदाबाद बेंच ने अंबुजा सीमेंट्स और उसकी सब्सिडियरी सांघी इंडस्ट्रीज के मर्जर को मंजूरी दे दी है। 9 फरवरी 2026 को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि ट्रिब्यूनल ने इस स्कीम को शेयरहोल्डर्स, क्रेडिटर्स और पब्लिक इंटरेस्ट—तीनों के लिहाज से सही ठहराया है। NCLT ने कहा कि यह मर्जर ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाएगा, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और किसी भी पक्ष के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। यह मर्जर 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी माना जाएगा।

क्या है डिटेल

दरअसल, अंबुजा सीमेंट्स ने दिसंबर 2023 में सांघी इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया था, जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू करीब ₹5,185 करोड़ थी। इस डील को पूरी तरह कंपनी के इंटरनल एक्रूअल्स से फंड किया गया था और अंबुजा के पास सांघी में 54.51% हिस्सेदारी है। इसके बाद दिसंबर 2024 में अंबुजा ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी दो सब्सिडियरी कंपनियों (सांघी इंडस्ट्रीज और पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज) को खुद में मर्ज करने का ऐलान किया।

निवेशकों को क्या मिलेगा

मर्जर स्कीम के तहत सांघी इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को हर 100 शेयर (₹10 फेस वैल्यू) के बदले अंबुजा सीमेंट्स के 12 इक्विटी शेयर (₹2 फेस वैल्यू) मिलेंगे। कंपनी का कहना है कि यह रेशियो वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स की सिफारिश पर तय किया गया है और बोर्ड ने इसे मंजूरी दी है। इस मर्जर के बाद अंबुजा सीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मार्केट पहुंच मजबूत होगी, जिससे कंपनी भारतीय सीमेंट सेक्टर में अपनी स्थिति और पुख्ता कर सकेगी।

