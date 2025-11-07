Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़adani group stock is headed for up to 40 percent rally target price is here
40% उछलेगा अडानी का यह शेयर, कंपनी के परफॉर्मेंस से ब्रोकरेज गदगद

40% उछलेगा अडानी का यह शेयर, कंपनी के परफॉर्मेंस से ब्रोकरेज गदगद

संक्षेप: अडानी ग्रीन एनर्जी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर 644 करोड़ रुपये हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर अवधि में कंपनी ने 515 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था।

Fri, 7 Nov 2025 05:40 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Adani Green Energy share: गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर में भले ही सुस्ती हो लेकिन इसमें तेजी को लेकर घरेलू ब्रोकरेज फर्मों का भरोसा कायम है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि यह शेयर 40 पर्सेंट तक उछलेगा। बता दें कि वर्तमान में अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर की कीमत 1060 रुपये पर है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,731.95 रुपये जबकि 52 हफ्ते का लो 758 रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या कहना है ब्रोकरेज का?

विश्लेषकों का मानना है कि कंपनी के शेयरों में 40 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की संभावना है। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति, बेहतर परिचालन प्रदर्शन, आक्रामक विस्तार योजनाएं इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक को मजबूती देती हैं। ब्रोकरेज Emkay ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के मुताबिक कंपनी का 30 GW लक्ष्य FY30 तक हासिल करने का ट्रैक बरकरार है। ब्रोकरेज ने कंपनी पर ‘खरीद’ रेटिंग बनाए रखते हुए ₹1500 का टारगेट प्राइस तय किया है।

वहीं, Asit सी मेहता इन्वेस्टमेंट (ACMIIL) ने भी अडानी ग्रीन को लेकर सकारात्मक रुख जताया है। फर्म का कहना है कि कंपनी भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी है, जिसके पास 16.6 GW की परिचालन क्षमता और 34 GW से अधिक की मजबूत परियोजना पाइपलाइन है। अनुमान है कि FY25-FY27 के दौरान कंपनी का राजस्व 16.2 प्रतिशत की CAGR से बढ़ेगा। ब्रोकरेज ने शेयर का टारगेट प्राइस ₹1388 रखा है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

अडानी ग्रीन एनर्जी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में उसका नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर 644 करोड़ रुपये हो गया। इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की जुलाई-सितंबर अवधि में कंपनी ने 515 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। इस अवधि के दौरान बिजली आपूर्ति से कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 2,308 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,776 करोड़ रुपये हो गया। इस दौरान कुल आय सालाना आधार पर 3,396 करोड़ रुपये से घटकर 3,249 करोड़ रुपये रह गई। कुल खर्च 2,874 करोड़ रुपये रहा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में यह आंकड़ा 2,857 करोड़ रुपये था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Adani Group Stock
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।