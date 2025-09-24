Adani Group Stock Adani Power tanked over 11 Percent company recently done Stock Split धड़ाम हुआ अडानी का पावर शेयर, 11% से ज्यादा टूटा दाम, 5 टुकड़ों में बंटा है शेयर, Business Hindi News - Hindustan
अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11% से ज्यादा लुढ़ककर 142.30 रुपये पर पहुंच गए। अडानी पावर ने पिछले दिनों ही अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 04:28 PM
कुछ दिनों की तेजी के बाद अडानी पावर के शेयर बुधवार को धड़ाम हो गए हैं। अडानी ग्रुप की पावर कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 142.30 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में अडानी पावर के शेयर 10 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़ककर 144.80 रुपये पर बंद हुए हैं। अडानी पावर के शेयरों में मंगलवार को भी 6 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली थी। इससे पहले, पावर कंपनी के शेयरों में 3 ट्रेडिंग सेशन के दौरान 35 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया था।

5 टुकड़ों में हुआ है शेयर का बंटवारा
अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर (Adani Power) ने अपने शेयर का बंटवारा किया है। कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को बांटा है। अडानी पावर ने 1:5 के रेशियो में अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) किया है। यानी, कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयर में बांटा है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने हाल में अडानी पावर का कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने पावर कंपनी के शेयरों को ओवरवेट रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर के शेयरों के लिए 818 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2028 तक 70000 करोड़ रुपये के रेवेन्यू और वित्त वर्ष 2033 तक इबिट्डा करीब तीन गुना होने का अनुमान लगाया है।

1880% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर
अडानी पावर (Adani Power) के शेयर पिछले पांच साल में 1880 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। अडानी ग्रुप की पावर कंपनी के शेयर 25 सितंबर 2020 को 7.31 रुपये पर थे। अडानी पावर के शेयर 24 सितंबर 2025 को 144.80 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले चार साल में अडानी पावर के शेयरों में 655 पर्सेंट की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। वहीं, तीन साल में कंपनी के शेयर 88 पर्सेंट के करीब उछल गए हैं। दो साल में अडानी पावर के शेयरों में 89 पर्सेंट की तेजी आई है। इस साल अब तक अडानी ग्रुप का पावर स्टॉक 37 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गया है। अडानी पावर के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 182.75 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 86.17 रुपये है।

