धड़ाम हुआ अडानी का पावर शेयर, 11% से ज्यादा टूटा दाम, 5 टुकड़ों में बंटा है शेयर

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11% से ज्यादा लुढ़ककर 142.30 रुपये पर पहुंच गए। अडानी पावर ने पिछले दिनों ही अपने शेयर को 5 टुकड़ों में बांटा है।

कुछ दिनों की तेजी के बाद अडानी पावर के शेयर बुधवार को धड़ाम हो गए हैं। अडानी ग्रुप की पावर कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 142.30 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में अडानी पावर के शेयर 10 पर्सेंट से ज्यादा लुढ़ककर 144.80 रुपये पर बंद हुए हैं। अडानी पावर के शेयरों में मंगलवार को भी 6 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली थी। इससे पहले, पावर कंपनी के शेयरों में 3 ट्रेडिंग सेशन के दौरान 35 पर्सेंट का जबरदस्त उछाल आया था।

5 टुकड़ों में हुआ है शेयर का बंटवारा

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर (Adani Power) ने अपने शेयर का बंटवारा किया है। कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को बांटा है। अडानी पावर ने 1:5 के रेशियो में अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) किया है। यानी, कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 2-2 रुपये फेस वैल्यू वाले 5 शेयर में बांटा है। विदेशी ब्रोकरेज हाउस मॉर्गन स्टैनली ने हाल में अडानी पावर का कवरेज शुरू किया है। ब्रोकरेज हाउस ने पावर कंपनी के शेयरों को ओवरवेट रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर के शेयरों के लिए 818 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2028 तक 70000 करोड़ रुपये के रेवेन्यू और वित्त वर्ष 2033 तक इबिट्डा करीब तीन गुना होने का अनुमान लगाया है।