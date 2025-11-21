अडानी ग्रुप ने बेच दिया इस कंपनी में बचा हिस्सा, पोर्टफोलियो से बाहर, 4% टूटा स्टॉक
अडानी ग्रुप (Adani Group) के पोर्टफोलियो से एक कंपनी बाहर हो गई है। अडानी समूह ने ब्लॉक डील के जरिए AWL Agri Business (पहले का नाम अडानी विल्मर) में बचा हिस्सा भी बेच दिया है। आज इस खबर का असर भी कंपनी के शेयरों में देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयरों में 4 प्रतिशत की गिरावट आई है।
अडानी ग्रुप (Adani Group) के पोर्टफोलियो से एक कंपनी बाहर हो गई है। अडानी समूह ने ब्लॉक डील के जरिए AWL Agri Business (पहले का नाम अडानी विल्मर) में बचा हिस्सा भी बेच दिया है। आज इस खबर का असर भी कंपनी के शेयरों में देखने को मिल रहा है। कंपनी के शेयरों में 4 प्रतिशत की गिरावट आई है।
अडानी ग्रुप ने अपने बचे 7 प्रतिशत हिस्से को ब्लॉक डील के जरिए बेच गिया है। अडानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी कंपनी अडानी कमोडिटी एलएलपी ने यह ट्रांजैक्शन किया है। अडानी ग्रुप ने 275.50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यह डील की है। इस डील के जेफरिज को इंवेस्टमेंट बैंकर्स की जिम्मेदारी मिली थी। बता दें, एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस खाद्य तेल बेचने वाली कंपनी है।
आज कंपनी के शेयरों में गिरावट
AWL Agri Business Ltd के शेयर बीएसई में 280.05 रुपये के लेवल पर खुला था। लेकिन कुछ ही देर के बाद कंपन के शेयर 4 प्रतिशत की गिरावट सेथा 266.45 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर पहुंच गया। कंपनी का इंट्रा-डे हाई बीएसई में 282.90 रुपये (11 बजे) था। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 337 रुपये और 52 वीक लो लेवल 231.55 रुपये है। इस कंपनी का मार्केट कैप 35175.80 करोड़ रुपये का है।
शेयर बाजार में AWL Agri Business Ltd के शेयर संघर्ष ही कर रहे हैं। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत की तेजी आई है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 4.53 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है। एक साल में AWL Agri Business Ltd के शेयरों की कीमतों में 8.10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। 3 साल में इस खाद्य तेल बेचने वाली कंपनी का शेयर 56 प्रतिशत टूटा है।
कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी?
AWL Agri Business Ltd का नेट प्रॉफिट सितंबर तिमाही के दौरान 244.85 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 21 प्रतिशत लुढ़क चुका है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 311.02 करोड़ रुपये रहा था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)