मुख्य बातें

देश के एविएशन सेक्टर में अडानी ग्रुप अब अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है। ग्रुप एक तरफ एयरलाइन कारोबार में निवेश करके इस सेक्टर में एंट्री करना चाहता है, तो दूसरी तरफ अपनी एयरपोर्ट कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की योजना पर भी काम कर रहा है। इसके लिए अडानी ग्रुप ने सरकार से एयरलाइन सेक्टर में निवेश की अनुमति मांगी है। ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर (CFO) जुगेशिंदर रॉबी सिंह ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। उनका कहना है कि भारत में हवाई सफर करने की क्षमता रखने वाले लोगों की संख्या 60 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में आने वाले समय में देश में रोजाना चलने वाली फ्लाइट्स की संख्या मौजूदा स्तर से करीब 10 गुना बढ़ाकर 30 हजार तक करने की जरूरत होगी। अगर सरकार से मंजूरी मिलती है, तो अडानी ग्रुप एयरलाइन कारोबार में निवेश कर सकता है, जिससे इंडिगो और एयर इंडिया कॉम्पिटिशन मिल सकता है।

वहीं, अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) भी अपने कारोबार को नई ऊंचाई देने की तैयारी में है। कंपनी 2027 तक शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार हो सकती है। इसके लिए उसे पैरेंट कंपनी से अलग करने की योजना बनाई जा रही है। CFO जुगेशिंदर सिंह के मुताबिक, अडानी एयरपोर्ट्स अब अपने निवेश और विस्तार की योजनाओं के लिए खुद फंड जुटाने की स्थिति में है। हालांकि, कंपनी के बोर्ड ने अभी लिस्टिंग की कोई निश्चित तारीख तय नहीं की है। ऐसे में अडानी ग्रुप की ये दोनों योजनाएं आने वाले समय में देश के एविएशन सेक्टर में बड़े बदलाव का संकेत दे सकती हैं।

सरकार से निवेश की मांगी अनुमति इंडिया डेट कैपिटल मार्केट समिट के दौरान मीडिया से बातचीत में रॉबी सिंह ने कहा कि ग्रुप ने सरकार से एयरलाइन सेक्टर में निवेश की अनुमति देने का अनुरोध किया है। उनके मुताबिक, अडानी ग्रुप खुद किसी एयरलाइन को शुरू करने के अलावा किसी दूसरी एयरलाइन कंपनी, फंड या ऐसे उद्यमी की मदद भी कर सकता है, जो इस कारोबार में उतरना चाहता है। इसका मकसद देश में एयरलाइन सेक्टर के विकास को बढ़ावा देना है।

पहले एंट्री के लेकर कर चुका है इनकार बता दें कि अडानी ग्रुप पहले एयरलाइन कारोबार में उतरने की किसी योजना से इनकार कर चुका है। इसी साल जुलाई में ग्रुप ने कहा था कि वह एयरलाइन बिजनेस में आने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है। इसके बाद 3 नवंबर को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO अरुण बंसल ने भी एयरलाइन कारोबार में उतरने की संभावना से इनकार किया था। उनका कहना था कि अपने ग्राहकों के साथ ही कॉम्पिटिशन करना अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है। हालांकि, अब ग्रुप के CFO की ओर से सरकार से निवेश की अनुमति मांगने की बात सामने आने के बाद एयरलाइन सेक्टर में अडानी ग्रुप की संभावित भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

देश के 8 बड़े एयरपोर्ट चलाता है अडानी ग्रुप अडानी ग्रुप पहले से ही एयरपोर्ट कारोबार में मजबूत मौजूदगी रखता है। कंपनी देश में कुल 8 एयरपोर्ट का संचालन करती है। इनमें मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ और गुवाहाटी जैसे प्रमुख शहरों के एयरपोर्ट शामिल हैं। इन एयरपोर्ट के जरिए देश के कुल हवाई यात्रियों में एक चौथाई से ज्यादा लोग सफर करते हैं। ऐसे में एयरपोर्ट कारोबार में एक्सपीरियंस रखने वाला अडानी ग्रुप अब एयरलाइन सेक्टर में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है।