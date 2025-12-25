हिंडनबर्ग आरोपों के बाद भी अडानी ग्रुप के कारोबार ने पकड़ी रफ्तार, झोली में आ गई 33 कंपनी
यह दिखाता है कि लगभग तीन साल पहले हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद भी ग्रुप को लगातार कैपिटल मिल रही है और काम भी लगातार हो रहा है। आइए डिटेल में जानते हैं कि अडानी समूह ने किस कारोबार मे सबसे ज्यादा अधिग्रहण किया है।
Adani group news: साल 2023 में हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद भी गौतम अडानी समूह का कारोबार बढ़ रहा है। अडानी समूह ने जनवरी 2023 से अब तक अपने बिजनेस में लगभग 80,000 करोड़ रुपये (9.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के 33 अधिग्रहण पूरे किए हैं।
किस कारोबार में कितना अधिग्रहण?
अडानी समूह के पोर्ट्स कारोबार में लगभग 28,145 करोड़ रुपये के अधिग्रहण हुए। इसके बाद सीमेंट में 24,710 करोड़ रुपये और पावर में 12,251 करोड़ रुपये के अधिग्रहण हुए। इसके अलावा नए, शुरुआती बिजनेस में 3,927 करोड़ रुपये और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में 2,544 करोड़ रुपये के सौदे हुए। इस लिस्ट में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहे कर्ज में डूबे जेपी ग्रुप के 13,500 करोड़ रुपये के प्रस्तावित अधिग्रहण को शामिल नहीं किया गया है। वह ट्रांजैक्शन अभी पूरा होना बाकी है। कुछ और ट्रांजैक्शन जो चल रहे हैं, वे भी इस लिस्ट में नहीं हैं।
क्यों बना रहा दबदबा?
ग्रुप ने कैश फ्लो और स्केल के फायदों को बचाने के लिए पोर्ट्स, सीमेंट और पावर जैसे मुख्य व्यवसायों में अधिग्रहण जारी रखते हुए, कर्ज कम करने और इक्विटी निवेश, सख्त पूंजी आवंटन को प्राथमिकता दी। एनालिस्ट्स ने कहा कि बेहतर पारदर्शिता और कर्ज देने वालों के साथ लगातार कनेक्शन ने फंडिंग तक पहुंच को स्थिर करने में मदद की है। वहीं, लगातार काम से प्रोजेक्ट सही रास्ते पर बने रहे। एक लीडिंग ब्रोकरेज में ग्रुप को ट्रैक करने वाले एक एनालिस्ट ने कहा कि इस अप्रोच ने धीरे-धीरे इन्वेस्टर्स की चिंताओं को कम किया है। ग्रुप ने बैलेंस-शीट जोखिम को कंट्रोल करते हुए रणनीतिक गति फिर से हासिल कर ली है। हाल की तिमाहियों में अडानी ने अपनी मजबूत बैलेंस शीट का दावा किया है।
सीमेंट कारोबार में बड़ी हलचल
हालांकि, सबसे बड़ी हलचल सीमेंट सेक्टर में रही। अगस्त 2023 में, ग्रुप कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने रवि सांघी परिवार से सांघी इंडस्ट्रीज में 56.74 प्रतिशत कंट्रोलिंग हिस्सेदारी 5,000 करोड़ रुपये में खरीदी। जनवरी 2024 में इसकी ACC ने एशियन कंक्रीट्स एंड सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को 775 करोड़ रुपये में खरीदा, जिसके बाद अप्रैल में माय होम ग्रुप की तमिलनाडु में तूतीकोरिन ग्राइंडिंग यूनिट को 413.75 करोड़ रुपये में खरीदा गया। जून में पेन्ना सीमेंट को 10,422 करोड़ रुपये में खरीदा गया और अक्टूबर 2024 में ओरिएंट सीमेंट का 8,100 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया गया।