अडानी का डिफेंस सेक्टर अगला बड़ा टारगेट, ₹1.8 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी, क्या है पूरा प्लान

अडानी का डिफेंस सेक्टर अगला बड़ा टारगेट, ₹1.8 लाख करोड़ के निवेश की तैयारी, क्या है पूरा प्लान

संक्षेप:

Defence Sector: डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिस पर अडानी ग्रुप की निगाह टिकी हुई है। अडानी ग्रुप अगले साल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1.8 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है। 

Dec 28, 2025 03:40 pm IST
Defence Sector: डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिस पर अडानी ग्रुप की निगाह टिकी हुई है। अडानी ग्रुप अगले साल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1.8 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने बताया कि इसके तहत मानवरहित सिस्टम और आधुनिक हथियारों में क्षमताओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने 2025 में लंबी योजना प्रक्रियाओं से आगे बढ़ते हुए त्वरित तैनाती की ओर रुख किया और उसके कुछ सैन्य उपकरणों का उपयोग ऑपरेशन सिंदूर में किया गया।

कंपनी कहां-कहां करेगी निवेश

सूत्रों ने बताया कि अगले साल कंपनी मानवरहित और स्वायत्त प्रणालियों, उन्नत निर्देशित हथियारों, सेंसर और इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई आधारित बहुक्षेत्रीय अभियानों तथा रखरखाव, मरम्मत और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार में निवेश करेगी।

मानवरहित प्रणालियों पर रहेगा कंपनी का फोकस

हवा, समुद्र और जमीनी क्षेत्रों में स्वायत्त प्रणालियां ऐसे मानवरहित मंच हैं, जो सेंसर, सॉफ्टवेयर और सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ संचालित होती हैं। इससे सैन्य पहुंच का विस्तार होता है और सैनिकों के लिए जोखिम कम होता है।

डिफेंस सेक्टर में तेजी से उभर रही है कंपनी

अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस भारत की सबसे बड़ी एकीकृत प्राइवेट सेक्टर की रक्षा कंपनी के रूप में उभरी है। इसकी क्षमताएं मानवरहित हवाई और जलीय प्रणालियों, प्रतिरोधी यूएएस समाधान और निर्देशित हथियार से लेकर छोटे हथियार और गोला-बारूद, विमान रखरखाव, मरम्मत और प्रशिक्षण तक फैली हुई हैं। सूत्रों ने बताया कि 2025 में कंपनी के 'दृष्टि 10 यूएवी' को भारतीय नौसेना और थल सेना में लंबी अवधि के खुफिया, निगरानी और टोही मिशनों के लिए शामिल किया गया।

भारत का डिफेंस सेक्टर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अब अपने उपयोग के साथ-साथ अन्य देशों को भी डिफेंस प्रोडक्ट बेच रहा है। जिसकी वजह से इस सेक्टर पर अडानी सहित कई बड़े प्राइवेट प्लेयर्स की निगाह टिकी हुई है।

