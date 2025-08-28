अडानी समूह की इस कंपनी में बिक रही हिस्सेदारी, CCI से मांगी गई मंजूरी

अडानी समूह के एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस (पूर्व में अडानी विल्मर लिमिटेड) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सिंगापुर स्थित विल्मर इंटरनेशनल को 7,150 करोड़ रुपये में बेचने की पिछले महीने की गई घोषणा के बाद यह मंजूरी मांगी गई है।

विल्मर इंटरनेशनल ने अपनी यूनिट लेंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी समूह से एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए निष्पक्ष व्यापार नियामक सीसीआई से मंजूरी मांगी है। अडानी समूह के एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस (पूर्व में अडानी विल्मर लिमिटेड) में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सिंगापुर स्थित विल्मर इंटरनेशनल को 7,150 करोड़ रुपये में बेचने की पिछले महीने की गई घोषणा के बाद यह मंजूरी मांगी गई है।

क्या है सीसीआई में दाखिल नोटिस भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) में दाखिल नोटिस के अनुसार, ‘‘ अधिग्रहणकर्ता (लेंस प्राइवेट लिमिटेड) ने लक्ष्य (एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड) की चुकता शेयर पूंजी का अधिकतम 20 प्रतिशत और न्यूनतम 11 प्रतिशत अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा है।’’ विल्मर के पास वर्तमान में लेंस के माध्यम से एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस में 43.94 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

प्रस्तावित लेनदेन के पूरा होने के बाद कंपनी में विल्मर की शेयरधारिता 54.94 प्रतिशत से 63.94 प्रतिशत के बीच हो जाएगी जिससे सिंगापुर स्थित कृषि व्यवसाय समूह कंपनी का बहुलांश मालिक बन जाएगा।

अडानी का चरणबद्ध विनिवेश बता दें कि अडानी समूह AWL में अपनी हिस्सेदारी धीरे-धीरे कम कर रहा है:

जनवरी 2025: अडानी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी अदानी कमोडिटीज एलएलपी (ACL) ने ऑफर-फॉर-सेल के ज

जुलाई 2025: ACL ने ₹275 प्रति शेयर की दर से विल्मर इंटरनेशनल को ₹7,150 करोड़ के सौदे में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने पर सहमति जताई।

आगामी: ACL अपनी शेष 10.42 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है, जिससे FMCG कारोबार से अदानी का बाहर निकलना पूरा हो जाएगा।

पहले, अडानी और विल्मर के पास AWL में लगभग 88 प्रतिशत (प्रत्येक के पास 44 प्रतिशत) हिस्सेदारी थी। नवीनतम लेनदेन के बाद, विल्मर लगभग 64 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अदानी को पछाड़कर बहुलांश मालिक बन जाएगा।

कुल मिलाकर, अडानी समूह को AWL कृषि कारोबार में 44 प्रतिशत के अपने पूर्ण विनिवेश से ₹15,700 करोड़ से अधिक जुटाने की उम्मीद है।रिए 13.51 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचकर ₹276.51 प्रति शेयर के भाव पर ₹4,855 करोड़ जुटाए।

अडानी समूह का AWL से बाहर निकलना यह विनिवेश अडानी समूह के दिसंबर 2024 के उस निर्णय के अनुरूप है जिसमें उसने AWL से पूरी तरह बाहर निकलने और अपने मुख्य इंफ्रा कारोबार पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया था। अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने पहले ही अपने, ACL और लेंस के बीच शेयर खरीद समझौते के निष्पादन को मंजूरी दे दी है।