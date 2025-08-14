लंदन के एक्सचेंज में लिस्ट होगी अडानी की कंपनी, पूरा प्लान जान लीजिए

अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी- एंटरप्राइजेज के स्वामित्व वाली भारत की एक प्रमुख नई कॉपर स्मेल्टर कंपनी ने लंदन मेटल एक्सचेंज में सूचीबद्ध कॉपर उत्पादक ब्रांड बनने के लिए आवेदन किया है।

Adani news: अडानी ग्रुप की एक कंपनी लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में लिस्ट होने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज के स्वामित्व वाली भारत की एक प्रमुख नई कॉपर स्मेल्टर कंपनी ने लंदन मेटल एक्सचेंज में सूचीबद्ध कॉपर उत्पादक ब्रांड बनने के लिए आवेदन किया है। यह कॉपर स्मेल्टर ऐसे समय में चालू हो रहा है जब चीन में नई स्मेल्टर कैपिसिटी और कॉपर कंसंट्रेट आपूर्ति में अपेक्षा से कम वृद्धि के कारण स्मेल्टरिंग मार्जिन घट रहा है। आपको बता दें कि स्मेल्टर कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5,00,000 मीट्रिक टन है।

1.2 अरब डॉलर की लागत से कच्छ में फैक्ट्री अडानी समूह के अनुसार पश्चिमी राज्य गुजरात में 1.2 अरब डॉलर की लागत वाली कच्छ कॉपर फैसलिटीज अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन वाली इकाई है। अडानी के मेटल हेड फेलिप विलियम्स ने अप्रैल में कहा था कि मई में इसका प्रगलन शुरू होने की उम्मीद है। चिली की कॉपर खनन दिग्गज कंपनी कोडेल्को ने भी अप्रैल में कहा था कि वह इस साल रिफाइनिंग के लिए स्मेल्टर को कॉपर कंसंट्रेट की आपूर्ति शुरू कर देगी।

भारत के लिए इस स्मेल्टर से आयातित तांबे पर देश की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। ट्रेड डेटा मॉनिटर के अनुसार, भारत ने पिछले साल 2.8 अरब डॉलर मूल्य का रिफाइंड कॉपर आयात किया। यह मुख्यतः जापान, तंजानिया और मोज़ाम्बिक से आया किया गया।