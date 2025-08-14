Adani group new copper smelter applies to become lme listed brand detail is here लंदन के एक्सचेंज में लिस्ट होगी अडानी की कंपनी, पूरा प्लान जान लीजिए, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Adani group new copper smelter applies to become lme listed brand detail is here

लंदन के एक्सचेंज में लिस्ट होगी अडानी की कंपनी, पूरा प्लान जान लीजिए

अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी- एंटरप्राइजेज के स्वामित्व वाली भारत की एक प्रमुख नई कॉपर स्मेल्टर कंपनी ने लंदन मेटल एक्सचेंज में सूचीबद्ध कॉपर उत्पादक ब्रांड बनने के लिए आवेदन किया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 07:22 PM
Adani news: अडानी ग्रुप की एक कंपनी लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) में लिस्ट होने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज के स्वामित्व वाली भारत की एक प्रमुख नई कॉपर स्मेल्टर कंपनी ने लंदन मेटल एक्सचेंज में सूचीबद्ध कॉपर उत्पादक ब्रांड बनने के लिए आवेदन किया है। यह कॉपर स्मेल्टर ऐसे समय में चालू हो रहा है जब चीन में नई स्मेल्टर कैपिसिटी और कॉपर कंसंट्रेट आपूर्ति में अपेक्षा से कम वृद्धि के कारण स्मेल्टरिंग मार्जिन घट रहा है। आपको बता दें कि स्मेल्टर कंपनी की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5,00,000 मीट्रिक टन है।

1.2 अरब डॉलर की लागत से कच्छ में फैक्ट्री

अडानी समूह के अनुसार पश्चिमी राज्य गुजरात में 1.2 अरब डॉलर की लागत वाली कच्छ कॉपर फैसलिटीज अपनी तरह की दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन वाली इकाई है। अडानी के मेटल हेड फेलिप विलियम्स ने अप्रैल में कहा था कि मई में इसका प्रगलन शुरू होने की उम्मीद है। चिली की कॉपर खनन दिग्गज कंपनी कोडेल्को ने भी अप्रैल में कहा था कि वह इस साल रिफाइनिंग के लिए स्मेल्टर को कॉपर कंसंट्रेट की आपूर्ति शुरू कर देगी।

भारत के लिए इस स्मेल्टर से आयातित तांबे पर देश की निर्भरता कम होने की उम्मीद है। ट्रेड डेटा मॉनिटर के अनुसार, भारत ने पिछले साल 2.8 अरब डॉलर मूल्य का रिफाइंड कॉपर आयात किया। यह मुख्यतः जापान, तंजानिया और मोज़ाम्बिक से आया किया गया।

सरकार का प्लान

ये खबर ऐसे समय में आई है जब केंद्र सरकार, लंदन मेटल एक्सचेंज या शंघाई फ्यूचर्स एक्सचेंज की तरह एक माइनिंग और मेटल ट्रेड एक्सचेंज की स्थापना के लिए भारत के मौजूदा कानूनी ढांचे में संशोधन पर विचार कर रही है। बीते दिनों द हिंदू बिजनेसलाइन की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। बता दें कि एमसीएक्स अब तक का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है जो सोना, चांदी, कच्चा तेल और नेचुरल गैस जैसी अलग-अलग वस्तुओं का ऑनलाइन ट्रेड करता है।

