कर्ज कम करेगी अडानी की यह कंपनी, ₹400 करोड़ के राइट्स इश्यू को मंजूरी, शेयर खरीदने की लूट

कंपनी के बोर्ड ने कंपनी के विस्तार और कर्ज कम करने के लिए ₹400 करोड़ के राइट्स इश्यू को मंजूरी दे दी है। इस कदम से कंपनी को नई फंड जुटाने में मदद मिलेगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। कंपनी ने कहा है कि यह निर्णय 2 सितंबर 2025 को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया।

NDTV Stock: न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान पर ₹141.80 पर पहुंच गए थे। यह पिछले बंद भाव से ₹2.10 या 1.50% अधिक रहा। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, NDTV के बोर्ड ने कंपनी के विस्तार और कर्ज कम करने के लिए ₹400 करोड़ के राइट्स इश्यू को मंजूरी दे दी है। इस कदम से कंपनी को नई फंड जुटाने में मदद मिलेगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। कंपनी ने कहा है कि यह निर्णय 2 सितंबर 2025 को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया।

कर्ज कम करने पर फोकस इस पूंजी जुटाने की योजना कंपनी के क्वालिफाइड शेयरहोल्डर्स के लिए पेश की जाएगी। कंपनी ने बताया कि इस फंड का उपयोग खासकर देश और विदेश में डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करने, कर्ज कम करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी फंड का इस्तेमाल ब्रांड बिल्डिंग में निवेश और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट में करेगी।

बता दें कि कंपनी के इस फैसले एनडीटीवी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और कंपनी को विकास और विस्तार की योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। बता दें कि NDTV एएमजी (AMG) मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड के अंतर्गत ऑपरेट होती है और यह अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूरी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।