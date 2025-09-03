कर्ज कम करेगी अडानी की यह कंपनी, ₹400 करोड़ के राइट्स इश्यू को मंजूरी, शेयर खरीदने की लूट
NDTV Stock: न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान पर ₹141.80 पर पहुंच गए थे। यह पिछले बंद भाव से ₹2.10 या 1.50% अधिक रहा। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, NDTV के बोर्ड ने कंपनी के विस्तार और कर्ज कम करने के लिए ₹400 करोड़ के राइट्स इश्यू को मंजूरी दे दी है। इस कदम से कंपनी को नई फंड जुटाने में मदद मिलेगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। कंपनी ने कहा है कि यह निर्णय 2 सितंबर 2025 को हुई बोर्ड बैठक में लिया गया।
कर्ज कम करने पर फोकस
इस पूंजी जुटाने की योजना कंपनी के क्वालिफाइड शेयरहोल्डर्स के लिए पेश की जाएगी। कंपनी ने बताया कि इस फंड का उपयोग खासकर देश और विदेश में डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क का विस्तार करने, कर्ज कम करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, कंपनी फंड का इस्तेमाल ब्रांड बिल्डिंग में निवेश और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट में करेगी।
बता दें कि कंपनी के इस फैसले एनडीटीवी की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और कंपनी को विकास और विस्तार की योजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। बता दें कि NDTV एएमजी (AMG) मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड के अंतर्गत ऑपरेट होती है और यह अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की पूरी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
कैसे रहे जून तिमाही के नतीजे
बता दें कि जून तिमाही में अडानी समूह की मीडिया कंपनी एनडीटीवी का चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में शुद्ध घाटा बढ़कर 70.31 करोड़ रुपये हो गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में उसका शुद्ध घाटा 47.11 करोड़ रुपये रहा था। हालांकि, समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी का परिचालन राजस्व 14.61 प्रतिशत बढ़कर 107.65 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले इसी तिमाही में यह 93.92 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 की जून तिमाही में एनडीटीवी का कुल खर्च 26.12 प्रतिशत बढ़कर 182.67 करोड़ रुपये हो गया। आलोच्य तिमाही में इसकी कुल आय 15.13 प्रतिशत बढ़कर 112.59 करोड़ रुपये हो गई। जून तिमाही में कंपनी ने एनडीटीवी मराठी मंच और एनडीटीवी इंडिया क्रिएटर्स मंच की शुरुआत की थी।