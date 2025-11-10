अडानी की हो जाएगी एक और कंपनी! दो हफ्ते में हो सकती है वोटिंग, वेदांता भी है कतार में

संक्षेप: अडानी ग्रुप के पास एक और कंपनी आ सकती है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेज, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaiprakash Associates Ltd) का अधिग्रहण इंसॉलवेंसी प्रोसेस के जरिए कर सकती है।

अडानी ग्रुप के पास एक और कंपनी आ सकती है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार अडानी एंटरप्राइजेज, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (Jaiprakash Associates Ltd) का अधिग्रहण इंसॉलवेंसी प्रोसेस के जरिए कर सकती है। अडानी एंटरप्राइजेज ने 2 साल में पेमेंट का ऑफर दिया है। वहीं, वेदांता ग्रुप की तरफ से भुगतान के लिए 5 साल का प्लान दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे में अडानी ग्रुप इस रेस में आगे निकल सकता है।

वेदांता ने लगाई थी सबसे अधिक बोली इसी साल सितंबर के महीने में वेदांता लिमिटेड ने अडानी ग्रुप का पछाड़ते हुए सबसे अधिक बोली लगाई थी। तब वेदांता ग्रुप की तरफ से 12505 करोड़ रुपये की वैल्यू जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के लिए ऑफर की गई थी। इस राउंड में डालमिया सीमेंट, जिंदल पावर लिमिटेड और पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड ने हिस्सा नहीं लिया था। बता दें, कर्ज में डूबी कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड रियल एस्टेट, सीमेंट, पावर, होटल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है।

अडानी के प्रपोजल पर हो सकती है वोटिंग इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद कर्जदाताओं ने सभी 5 कंपनियों से बातचीत किया। जिससे अधिक से अधिक पैसे को रिकवर किया जा सके। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले हफ्ते कमेटी और क्रेडिटर्स की मुलाकात हुई थी। जिसमें इन अपडेटेड प्लान के हर एक पहलू पर चर्चा हुई। चर्चा है कि अडानी के प्लान पर अगले दो हफ्तें में वोटिंग हो सकती है।

डालमिया ने दिया सशर्त ऑफर रिपोर्ट के अनुसार डालमिया की तरफ से इस अधिग्रहण को लेकर सशर्त ऑफर दिया गया था। जेएएल और यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सुप्रीम कोर्ट के केस की वजह से डालमिया का ऑफर कंडीशन पर आधारित था।

25 कंपनियां थी कतार में अप्रैल 2025 में 25 कंपनियों ने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के अधिग्रहण की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन सिर्फ 5 - अडानी एंटरप्राइजेज, वेदांता ग्रुप, डालमिया सीमेंट, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक ने ही अपनी बोली जमा की।