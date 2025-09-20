अडानी के इस सस्ते शेयर की भी डिमांड, 70 रुपये से कम कीमत, आपका है दांव?

बता दें कि सेबी ने अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए आरोपों पर अडानी समूह और उसके चेयरमैन गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी है। इस सकारात्मक घटनाक्रम का समूह की सभी कंपनियों के शेयरों पर अनुकूल असर देखने को मिला।

Sanghi Industries Share: बाजार नियामक सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद अडानी समूह की सभी कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को खासी तेजी रही। इसमें से एक शेयर ऐसा भी है जिसकी कीमत 70 रुपये से कम है। इस शेयर का नाम सांघी इंडस्ट्रीज है। यह एक सीमेंट कंपनी है। आइए शेयर के परफॉर्मेंस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

सांघी के शेयर की क्या है कीमत? सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बीएसई पर सांघी इंडस्ट्रीज के शेयर पिछली क्लोजिंग 65.14 रुपये के मुकाबले करीब 2 पर्सेंट बढ़कर 66.85 रुपये पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में शेयर की क्लोजिंग 0.63% बढ़कर 65.55 रुपये पर हुई। इस

शेयर की कीमत नवंबर में 90.52 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इस शेयर के 52 हफ्ते का लो मार्च 2025 में 50.10 रुपये पर थी। सांघी इंडस्ट्रीज में प्रमोटर की हिस्सेदारी 75 पर्सेंट और पब्लिक हिस्सेदारी 25 पर्सेंट है। प्रमोटर में अंबुजा सीमेंट्स की हिस्सेदारी 15,00,45,102 शेयर या 58.08 पर्सेंट है।

