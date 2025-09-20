adani group led sanghi industries share gain in hindenburg row sebi clean chit price below 70 rs अडानी के इस सस्ते शेयर की भी डिमांड, 70 रुपये से कम कीमत, आपका है दांव?, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़adani group led sanghi industries share gain in hindenburg row sebi clean chit price below 70 rs

अडानी के इस सस्ते शेयर की भी डिमांड, 70 रुपये से कम कीमत, आपका है दांव?

बता दें कि सेबी ने अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए आरोपों पर अडानी समूह और उसके चेयरमैन गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दी है। इस सकारात्मक घटनाक्रम का समूह की सभी कंपनियों के शेयरों पर अनुकूल असर देखने को मिला।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 20 Sep 2025 02:03 PM
Sanghi Industries Share: बाजार नियामक सेबी की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद अडानी समूह की सभी कंपनियों के शेयरों में शुक्रवार को खासी तेजी रही। इसमें से एक शेयर ऐसा भी है जिसकी कीमत 70 रुपये से कम है। इस शेयर का नाम सांघी इंडस्ट्रीज है। यह एक सीमेंट कंपनी है। आइए शेयर के परफॉर्मेंस के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

सांघी के शेयर की क्या है कीमत?

सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बीएसई पर सांघी इंडस्ट्रीज के शेयर पिछली क्लोजिंग 65.14 रुपये के मुकाबले करीब 2 पर्सेंट बढ़कर 66.85 रुपये पर पहुंच गया। कारोबार के अंत में शेयर की क्लोजिंग 0.63% बढ़कर 65.55 रुपये पर हुई। इस

शेयर की कीमत नवंबर में 90.52 रुपये पर थी। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। इस शेयर के 52 हफ्ते का लो मार्च 2025 में 50.10 रुपये पर थी। सांघी इंडस्ट्रीज में प्रमोटर की हिस्सेदारी 75 पर्सेंट और पब्लिक हिस्सेदारी 25 पर्सेंट है। प्रमोटर में अंबुजा सीमेंट्स की हिस्सेदारी 15,00,45,102 शेयर या 58.08 पर्सेंट है।

अडानी समूह के दूसरे शेयर का परफॉर्मेंस

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के लगाए आरोपों पर अडानी समूह और उसके चेयरमैन गौतम अडानी को क्लीन चिट दे दिया है। इस सकारात्मक घटनाक्रम का समूह की सभी कंपनियों के शेयरों पर अनुकूल असर देखने को मिला।

शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, अडानी पावर 12.40 प्रतिशत की उछाल के साथ सबसे आगे रही। कारोबार के दौरान इसका शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अडानी टोटल गैस में 7.35 प्रतिशत, अडानी ग्रीन एनर्जी में 5.33 प्रतिशत और अडानी एंटरप्राइजेज में 5.04 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भी 4.70 प्रतिशत चढ़ा। इसके अलावा, एसीसी में 1.21 प्रतिशत, अडानी पोर्ट्स में 1.09 प्रतिशत और अंबुजा सीमेंट्स में 0.28 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

