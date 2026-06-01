अडानी की 'छुपी' हुई कंपनी अब बड़ा इंफ्रा खिलाड़ी बन गई है, हर ₹100 के कारोबार पर कमा रही ₹70 मुनाफा

ऑर्डर के मामले में एआईआईएल अब कल्पतरु, टाटा प्रोजेक्ट्स और अफकॉन्स जैसी मशहूर कंपनियों के बराबर पहुंच गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी कंपनियां ज्यादातर निर्माण का काम खुद करती हैं, जबकि एआईआईएल अभी भी ज्यादातर काम दूसरों से करवाती है।

अडानी ग्रुप की एक कंपनी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, वह अब चुपके से देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक बन गई है। इस कंपनी का नाम है अडानी इन्फ्रा (इंडिया) लिमिटेड। अब यह कंपनी और मजबूत बनना चाहती है। वह अपने हाथ से ही ज्यादा से ज्यादा निर्माण के काम करने की सोच रही है। इसके लिए वह दूसरी कंपनियों को खरीदने की योजना बना रही है। यह जानकारी एक रिपोर्ट और कंपनी से जुड़े एक अधिकारी ने दी है।

कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ा है अडानी ग्रुप इन दिनों नए पोर्ट, सड़कें, हवाई अड्डे और बिजली घर बना रहा है। इस वजह से एआईआईएल के पास पहले से ही 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के ऑर्डर मिल चुके हैं। उम्मीद है कि यह कंपनी हर साल लगभग 10000 करोड़ रुपये का कारोबार करेगी।

अभी यह दूसरी कंपनियों से काम करवाती है फिलहाल, एआईआईएल खुद तो ज्यादा निर्माण नहीं करती। यह दूसरी बड़ी निर्माण कंपनियों को काम देती है और उनका प्रबंधन करती है, लेकिन कंपनी अब यह चाहती है कि ज्यादातर काम वह खुद ही करे। इसलिए वह दूसरी कंपनियों को खरीदने की कोशिश कर रही है।

पहले ही कई कंपनियों को खरीद चुकी है एआईआईएल ने अपने हाथ से काम करने की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियों को पहले ही खरीद लिया है। उसने मार्च में दिवालिया हुई कंपनी पुंज लॉयड को 281 करोड़ रुपये में खरीदा। इसके अलावा, उसने पीएसपी प्रोजेक्ट्स नाम की एक और कंपनी में भी हिस्सेदारी खरीदी है। अडानी ग्रुप के मालिकों की एक और कंपनी सीमेंडिया प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सेदारी है।

बड़ी कंपनियों की बराबरी पर ऑर्डर के मामले में एआईआईएल अब कल्पतरु, टाटा प्रोजेक्ट्स और अफकॉन्स जैसी मशहूर कंपनियों के बराबर पहुंच गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी कंपनियां ज्यादातर निर्माण का काम खुद करती हैं, जबकि एआईआईएल अभी भी ज्यादातर काम दूसरों से करवाती है।

हालांकि, एआईआईएल को अपने हाथ से करने के लिए अभी केवल एनएचपीसी नाम की एक कंपनी का बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। यह साफ नहीं है कि वह अडानी ग्रुप के बाहर किसी और के लिए भी निर्माण का काम करेगी या नहीं।

कैसे बनी यह कंपनी? एआईआईएल को 2010 में बनाया गया था, लेकिन अडानी ग्रुप ने इसे अपनी मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का दर्जा पिछले साल ही दिया। ग्रुप ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो मुनाफा पहले दूसरी कंपनियों को जाता था, वह अब खुद के पास रहे।

हर 100 रुपये के कारोबार पर करीब 70 रुपये मुनाफा इस साल के पहले नौ महीनों में ही एआईआईएल ने 6,413 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। पिछले पूरे साल में यह सिर्फ 868 करोड़ रुपये ही था। यानी कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। कंपनी का मुनाफा भी बहुत ज्यादा है। हर 100 रुपये के कारोबार पर करीब 70 रुपये मुनाफा बच रहा है।