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अडानी की 'छुपी' हुई कंपनी अब बड़ा इंफ्रा खिलाड़ी बन गई है, हर ₹100 के कारोबार पर कमा रही ₹70 मुनाफा

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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ऑर्डर के मामले में एआईआईएल अब कल्पतरु, टाटा प्रोजेक्ट्स और अफकॉन्स जैसी मशहूर कंपनियों के बराबर पहुंच गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी कंपनियां ज्यादातर निर्माण का काम खुद करती हैं, जबकि एआईआईएल अभी भी ज्यादातर काम दूसरों से करवाती है।

अडानी की 'छुपी' हुई कंपनी अब बड़ा इंफ्रा खिलाड़ी बन गई है, हर ₹100 के कारोबार पर कमा रही ₹70 मुनाफा

अडानी ग्रुप की एक कंपनी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, वह अब चुपके से देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में से एक बन गई है। इस कंपनी का नाम है अडानी इन्फ्रा (इंडिया) लिमिटेड। अब यह कंपनी और मजबूत बनना चाहती है। वह अपने हाथ से ही ज्यादा से ज्यादा निर्माण के काम करने की सोच रही है। इसके लिए वह दूसरी कंपनियों को खरीदने की योजना बना रही है। यह जानकारी एक रिपोर्ट और कंपनी से जुड़े एक अधिकारी ने दी है।

कंपनी का बिजनेस तेजी से बढ़ा है

अडानी ग्रुप इन दिनों नए पोर्ट, सड़कें, हवाई अड्डे और बिजली घर बना रहा है। इस वजह से एआईआईएल के पास पहले से ही 50 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के ऑर्डर मिल चुके हैं। उम्मीद है कि यह कंपनी हर साल लगभग 10000 करोड़ रुपये का कारोबार करेगी।

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अभी यह दूसरी कंपनियों से काम करवाती है

फिलहाल, एआईआईएल खुद तो ज्यादा निर्माण नहीं करती। यह दूसरी बड़ी निर्माण कंपनियों को काम देती है और उनका प्रबंधन करती है, लेकिन कंपनी अब यह चाहती है कि ज्यादातर काम वह खुद ही करे। इसलिए वह दूसरी कंपनियों को खरीदने की कोशिश कर रही है।

पहले ही कई कंपनियों को खरीद चुकी है

एआईआईएल ने अपने हाथ से काम करने की ताकत बढ़ाने के लिए कुछ कंपनियों को पहले ही खरीद लिया है। उसने मार्च में दिवालिया हुई कंपनी पुंज लॉयड को 281 करोड़ रुपये में खरीदा। इसके अलावा, उसने पीएसपी प्रोजेक्ट्स नाम की एक और कंपनी में भी हिस्सेदारी खरीदी है। अडानी ग्रुप के मालिकों की एक और कंपनी सीमेंडिया प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सेदारी है।

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बड़ी कंपनियों की बराबरी पर

ऑर्डर के मामले में एआईआईएल अब कल्पतरु, टाटा प्रोजेक्ट्स और अफकॉन्स जैसी मशहूर कंपनियों के बराबर पहुंच गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरी कंपनियां ज्यादातर निर्माण का काम खुद करती हैं, जबकि एआईआईएल अभी भी ज्यादातर काम दूसरों से करवाती है।

हालांकि, एआईआईएल को अपने हाथ से करने के लिए अभी केवल एनएचपीसी नाम की एक कंपनी का बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है। यह साफ नहीं है कि वह अडानी ग्रुप के बाहर किसी और के लिए भी निर्माण का काम करेगी या नहीं।

कैसे बनी यह कंपनी?

एआईआईएल को 2010 में बनाया गया था, लेकिन अडानी ग्रुप ने इसे अपनी मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का दर्जा पिछले साल ही दिया। ग्रुप ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो मुनाफा पहले दूसरी कंपनियों को जाता था, वह अब खुद के पास रहे।

हर 100 रुपये के कारोबार पर करीब 70 रुपये मुनाफा

इस साल के पहले नौ महीनों में ही एआईआईएल ने 6,413 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। पिछले पूरे साल में यह सिर्फ 868 करोड़ रुपये ही था। यानी कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है। कंपनी का मुनाफा भी बहुत ज्यादा है। हर 100 रुपये के कारोबार पर करीब 70 रुपये मुनाफा बच रहा है।

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आगे की बड़ी योजनाएं

अडानी ग्रुप अगले पांच सालों में हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने वाला है। इससे एआईआईएल को और भी ज्यादा काम मिलेगा। एआईआईएल पूरी तरह से अडानी परिवार के स्वामित्व में है। ग्रुप इस कंपनी के जरिए दूसरी कंपनियों के लिए भी कर्ज जुटा रहा है। हाल ही में इस कंपनी के निदेशकों ने यह तय किया है कि एआईआईएल 1 लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज ले सकती है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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