अडानी ग्रुप की कंपनी ने सेना को सौंपा 2000 लाइट मशीन गन, 11 महीने कम लिया समय
शनिवार को 2000 ‘प्रहर’ लाइट मशीन गन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया। इस हैंडओवर से इंडियन आर्मी की ताकत में इजाफा होगा। कंपनी के CEO ने बताया कि 11 महीने पहले यह डिलीवरी पूरी की गई है।
Adani Group: अडानी ग्रुप की डिफेंस कंपनी के लिए आज एक बड़ा दिन है। ग्रुप की कंपनी ने शनिवार को 2000 ‘प्रहर’ लाइट मशीन गन को इंडियन आर्मी को सौंप दिया। इस हैंडओवर से इंडियन आर्मी की ताकत में इजाफा होगा। बता दें, मौजूदा केंद्र सरकार का ‘मेक इन इंडिया’ पर जोर है। सरकार घरेलू स्तर पर डिफेंस सेक्टर में उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस लिहाज से भी आज का दिन महत्वपूर्ण हो जाता है।
ग्वालियर में तैयार हुई यह बंदूक
अडानी डिफेंस एयरोस्पेस ने 7.62mm की लाइट मशीन गन बनाई है। जिसे ग्वालियर के बाहर स्थिति कंपनी के कॉम्पलेक्स में तैयार किया गया है। शनिवार को कंपनी के कॉम्पलेक्स में एक कार्यक्रम रखा गया? इस कार्यक्रम में डीजी अधिग्रहण, रक्षा मंत्रालय ए अंबरासु और अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के सीईओ सहित अन्य बड़े अधिकारी मौजूदा रहे। जहां पर इन लाइट मशीन गन को कंपनी ने सेना को हैंडओवर किया। बता दें, कार्यक्रम के बाद अंबरासु ने इन लाइट मशीन गन से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
तय समय से 11 महीने पहले हुई डिलीवरी
पत्रकारों से बातचीत में कंपनी के सीईओ आशीष राजवंशी ने बताया, “आज जहां हम पहुंचे हैं। इसकी यात्रा 6 साल पहले शुरू हुई थी। बोली लगाने से लेकर डिलीवरी तक में इतना समय लग गया। हमने तय समय से 11 महीने पहले यह डिलीवरी कर दी है।
40,000 लाइट मशीन गन का है ऑर्डर
ग्राहक के द्वारा 7 साल का समय इस प्रोजेक्ट के लिए दिया गया था। मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगले तीन साल में पूरा ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा।” बता दें, कंपनी को कुल 40,000 लाइट मशीन गन बनाने का काम इंडियन आर्मी की तरफ से मिला है।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।