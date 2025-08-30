अडानी ग्रुप ने दिया इस कंपनी को 5.55 करोड़ रुपये काम, 10 साल में 3197% चढ़ चुका है भाव

Multibagger Stock: टेक कंपनी Ceinsys Tech Ltd को अडानी ग्रुप से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने 30 अगस्त को इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। इस ऑर्डर के बाद कंपनी के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे।

Multibagger Stock: टेक कंपनी Ceinsys Tech Ltd को अडानी ग्रुप से एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने 30 अगस्त को इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ साझा किया है। इस ऑर्डर के बाद कंपनी के शेयर सोमवार को फोकस में रहेंगे। बता दें, Ceinsys Tech Ltd के शेयरों ने बीते एक साल में पोजीशनल निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है।

5.55 करोड़ रुपये का काम Ceinsys Tech Ltd ने 30 अगस्त को दी जानकारी में कहा है कि अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने उन्हें 29 अगस्त को 5.55 करोड़ रुपये का वर्क ऑर्डर दिया है। इस ऑर्डर के तहत Ceinsys Tech Ltd को ऑटो डेस्क एंटरप्राइजेज लाइसेंस को सप्लाई और इंस्टॉलेशन का काम करना है। इस वर्क ऑर्डर के लिए कंपनी ने 1 साल की समय सीमा निर्धारित की है।

1 साल में किया पैसा दोगुना Ceinsys Tech Ltd के शेयरो में शुक्रवार नरमी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयरों का भाव बीएसई में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 1768.45 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 25 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 140 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2105 रुपये और 52 वीक लो लेवल 653.80 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 3155.12 करोड़ रुपये का है।

बीते 10 साल में यह स्टॉक 3197 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है।

सितंबर में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करेगी कंपनी 22 सितंबर को कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में एक्स-डिविडेंड ट्रेड करने जा रहे हैं। कंपनी ने एक शेयर पर 3.50 रुपये का डिविडेंड देगी। इससे पहले सितंबर 2024 में कंपनी ने एक शेयर पर 2.50 रुपये का डिविडेंड दिया था। बता दें, कंपनी नियमित अंतराल पर निवेशकों को डिविडेंड देती आ रही है।