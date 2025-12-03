Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Adani group company sanghi industries share decline price below 65 rs do you own know here
अडानी के इस शेयर पर सुस्त पड़ा निवेशकों का उत्साह, 65 रुपये से भी नीचे है भाव

संक्षेप:

Wed, 3 Dec 2025 01:46 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Sanghi Industries Ltd share: वैसे तो गौतम अडानी समूह की कई कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं लेकिन एक कंपनी ऐसी भी है जिसके शेयर पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। ये कंपनी सीमेंट कारोबार से जुड़ी हुई है। शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी समूह की यह कंपनी- सांघी इंडस्ट्रीज है। इसके शेयरों में बुधवार को गिरावट देखी गई। इस कंपनी के शेयर में बिकवाली बढ़ने के कारण भाव 63 रुपये के नीचे 62.51 रुपये पर आ गया।

सांघी के शेयर लंबे समय से 55-70 रुपये के बीच ट्रेड कर रहे हैं। इस शेयर के 52 हफ्ते के हाई की बात करें तो पिछले साल दिसंबर महीने में 84.59 रुपये तक पहुंच गया। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का लो मार्च 2025 में था। यह शेयर 50.10 रुपये के निचले स्तर पर गया था।

सांघी ने स्टॉक एक्सचेंज को दिया ये अपडेट

स्टॉक एक्सचेंज से सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने बताया कि अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के साथ प्रस्तावित स्कीम ऑफ अरेंजमेंट (विलय योजना) के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), अहमदाबाद बेंच के समक्ष याचिका की सुनवाई के नोटिस की समाचार-पत्र प्रकाशन की प्रति जमा कर दी गई है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न की डिटेल

सितंबर 2025 तक सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शेयरहोल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रमोटर्स के पास कंपनी की 75% हिस्सेदारी बरकरार है, जो जून 2025 में भी ठीक 75% थी। वहीं पब्लिक शेयरधारकों के पास 25% हिस्सेदारी बनी हुई है। बता दें कि प्रमोटर्स में अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेट्स के पास 15,00,45,102 शेयर या 58.08 हिस्सेदारी है।

अंबुजा सीमेंट्स के तिमाही नतीजे

जुलाई-सितंबर तिमाही में अंबुजा सीमेंट्स का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर चार गुना से अधिक होकर 2,302 करोड़ रुपये हो गया। समूह की इस कंपनी का पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 496 करोड़ रुपये रहा था। अंबुजा सीमेंट्स ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही के नेट प्रॉफिट में 1,697 करोड़ रुपये का आयकर के लिए किए गए प्रावधान शामिल हैं। समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की परिचालन आय सालाना आधार पर 7,552 करोड़ रुपये से बढ़कर 9,174 करोड़ रुपये हो गई।

दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं।
Adani Group
