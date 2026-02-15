Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

बिकवाली मोड में है अडानी का यह शेयर, ब्रोकरेज का अनुमान- 640 रुपये तक जाएगा भाव

Feb 15, 2026 06:52 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

शेयर के 52 हफ्ते का हाई 625 रुपये है। हालांकि, टारगेट प्राइस पहले 667 रुपये था, जिसे घटाकर 640 रुपये कर दिया गया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अंबुजा का वॉल्यूम और EBITDA FY25-28E में क्रमशः 13% और 25% CAGR से बढ़ेगा।

बिकवाली मोड में है अडानी का यह शेयर, ब्रोकरेज का अनुमान- 640 रुपये तक जाएगा भाव

बीते शुक्रवार को शेयर बाजार में गिरावट के बीच अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स के शेयर भी बिकवाली मोड में नजर आए। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर 2.58% टूटकर 519.30 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि, इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

ब्रोकरेज प्रभुदास लीलाधर ने शेयर खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज को अनुमान है कि शेयर 640 रुपये तक जाएगा। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 625 रुपये है। हालांकि, टारगेट प्राइस पहले 667 रुपये था, जिसे घटाकर 640 रुपये कर दिया गया है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि अंबुजा का वॉल्यूम और EBITDA FY25-28E में क्रमशः 13% और 25% CAGR से बढ़ेगा।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

अडानी समूह की कंपनी अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही का मुनाफा 86.21 प्रतिशत घटकर 366.97 करोड़ रहा है। इसका कारण पिछले साल की इसी तिमाही में कर लाभ के कारण ऊंचा आधार होना था। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड (एसीएल) ने पिछले वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2,662.97 करोड़ का मुनाफा अर्जित किया था। अंबुजा सीमेंट लिमिटेड को अपनी अनुषंगी इकाई एसीसी के साथ उच्च न्यायालय से एक अनुकूल आदेश मिला, जिसके बाद उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में अपनी कर देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन किया।

एसीएल और एसीसी के खातों में क्रमशः 1,179.71 करोड़ और 516.84 करोड़ की राशि दर्ज की गई। बीते दिनों कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा एसीएल को पांच अगस्त, 2024 को आयकर आयुक्त (अपील) से अनुकूल फैसला मिलने के बाद 203.17 करोड़ की नकदी वापसी और 25.60 करोड़ का ब्याज भी मिला। वित्त वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही में एसीएल का एकीकृत परिचालन राजस्व 10,180.52 करोड़ था, जो एक साल पहले दर्ज 8,498.10 करोड़ से 19.8 प्रतिशत अधिक है।

ये भी पढ़ें:रियल एस्टेट के दिग्गज की झोली में आई यह कंपनी, डील के बाद अब शेयर पर रखें नजर
ये भी पढ़ें:मुफ्त में LPG सिलेंडर...होली के मौके पर मिलने वाला है बड़ा तोहफा
ये भी पढ़ें:कारोबार को 2 हिस्सों में बांटेगी दिग्गज कंपनी, शेयर बाजार में लिस्टिंग का प्लान

क्या है कंपनी का लक्ष्य

अंबुजा सीमेंट के पूर्ण कालिक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनोद भाटिया के मुताबिक तीसरी तिमाही में कंपनी ने तिमाही बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया। प्रीमियम सीमेंट की बिक्री बढ़ी है जिससे प्रदर्शन बेहतर हुआ है। उन्होंने बताया कि कंपनी लागत, विशेष कर बिजली पर होने वाले व्यय को कम करने पर काम कर रही है। साथ ही हरित ऊर्जा का इस्तेमाल और ईंधन की दक्षता बढ़ाने पर भी काम कर रही है। कंपनी ने साल 2028 तक प्रति टन लागत घटाकर 3,650 रुपये पर लाने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सालाना आधार पर लागत में दो प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है। तिमाही के दौरान कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 16.6 प्रतिशत रही। प्रीमियम सीमेंट कैटेगरी में बाजार हिस्सेदारी 35 प्रतिशत दर्ज की गई।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,
;;;