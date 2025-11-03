Hindustan Hindi News
Adani Group की इस कंपनी को हुआ 2,302 करोड़ का प्रॉफिट, शेयरों में 3% की तेजी

संक्षेप: Adani Group Company: अडानी ग्रुप की कंपनी अम्बुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) ने तिमाही नतीजों का ऐलान सोमवार को कर दिया। कंपनी ने बताया कि उनके प्रॉफिट में शानदार इजाफा हुआ है। कंपनी के तिमाही नतीजों का असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है।

Mon, 3 Nov 2025 02:50 PMTarun Pratap Singh मिंट
Adani Group Company: अडानी ग्रुप की कंपनी अम्बुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) ने तिमाही नतीजों का ऐलान सोमवार को कर दिया। कंपनी ने बताया कि उनके प्रॉफिट में 4 गुना का इजाफा हुआ है। कंपनी के तिमाही नतीजों का असर कंपनी के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। अम्बुजा सीमेंट का शेयर तीन प्रतिशत आज सोमवार को चढ़ गया।

अंबुजा सीमेंट्स का जुलाई-सितंबर तिमाही में नेट सालाना आधार पर चार गुना से अधिक होकर 2,302 करोड़ रुपये हो गया। अडानी समूह की इस कंपनी का पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 496 करोड़ रुपये रहा था।

कंपनी ने क्या कुछ दी है जानकारी

एक्सचेंज को दी जानकारी में अम्बुजा सीमेंट ने बताया है कि उनका टैक्स भुगतान के बाद स्टैंडलोन प्रॉफिट सितंबर तिमाही में 1387.55 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 177 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में सीमेंट कंपनी का PAT 500.66 करोड़ रुपये रहा था। अम्बुजा सीमेंट का ऑपरेशन्स से स्टैंडलोन रेवन्यू 5139.48 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 26.20 प्रतिशत अधिक है। बीते वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इस कंपनी का रेवन्यू 4073.17 करोड़ रुपये रहा था।

शेयरों में 3% की तेजी

अम्बुजा सीमेंट के शेयर आज बीएसई में 567.35 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 3 प्रतिशत की तेजी के साथ 582.70 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

अम्बुजा सीमेंट ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि उनका सीमेंट सेल सालाना आधार पर 20 प्रतिशत बढ़ा है। जोकि सितंबर तिमाही में 16.60 मिलियन टन पहुंच गया है।

रिटर्न के मामले में बहुत अच्छी नहीं है कंपनी

शेयर बाजार में दिग्गज कंपनी संघर्ष कर रही है। इस साल कंपनी के शेयरों में 6.57 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 7.02 प्रतिशत की तुलना में कम है। वहीं, एक साल में कंपनी ने 1.60 प्रतिशत का निगेटिव रिटर्न दिया है।

2 साल में अम्बुजा सीमेंट का शेयर 36 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। यह सेंसेक्स इंडेक्स के 30 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में अधिक है। 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 6.40 प्रतिशत और 5 साल 118 प्रतिशत बढ़ा है। सेंसेक्स इंडेक्स के शेयरों में 5 साल के दौरान 108 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

