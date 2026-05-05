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अडानी की कंपनी के 4.58 करोड़ शेयर बिके, इंट्रा-डे में 52 वीक हाई से गिर गई कीमत

May 05, 2026 03:24 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रवर्तक समूह की एक इकाई ने कंपनी में दो प्रतिशत हिस्सेदारी 7,486 करोड़ रुपये में बेच दी। ये हिस्सेदारी 4.58 करोड़ शेयर के बराबर है। इस खबर के बीच इंट्रा-डे में कंपनी के शेयर ने 52 वीक हाई को टच किया।

अडानी की कंपनी के 4.58 करोड़ शेयर बिके, इंट्रा-डे में 52 वीक हाई से गिर गई कीमत

Adani ports stock: गौतम अडानी समूह की कंपनी- अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एपीएसईजेड) के प्रवर्तक समूह की एक इकाई ने ओपन मार्केट में ट्रांजैक्शन के जरिये कंपनी में दो प्रतिशत हिस्सेदारी 7,486 करोड़ रुपये में बेच दी। बीएसई पर उपलब्ध ब्लॉक डील आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका स्थित कैपिटल ग्रुप ने ये शेयर खरीदे हैं। इस फैसले के बाद मंगलवार को कंपनी के शेयर ने अपने 52 हफ्ते के हाई को टच कर लिया। हालांकि, बाद में शेयर पर मुनाफावसूली देखी गई।

क्या है डील की डिटेल?

आंकड़ों के अनुसार, अडानी पोर्ट्स की प्रवर्तक समूह की इकाई वर्ल्डवाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड ने तीन चरण में कुल 4,58,58,705 शेयर बेचे जो कंपनी में 1.99 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर हैं। ये शेयर औसतन 1,632.45 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए जिससे कुल ट्रांजैक्शन प्राइस 7,486.20 करोड़ रुपये रहा। इस ट्रांजैक्शन के बाद, वर्ल्डवाइड इमर्जिंग मार्केट होल्डिंग लिमिटेड की कंपनी में हिस्सेदारी 3.74 प्रतिशत से घटकर 1.75 प्रतिशत रह गई। वहीं अडानी प्रवर्तक समूह की कुल हिस्सेदारी भी 68.02 प्रतिशत से घटकर 66.03 प्रतिशत हो गई। इस बीच, वित्तीय सेवा कंपनी कैपिटल ग्रुप ने अपने फंड यूरोपैसिफिक ग्रोथ फंड, कैपिटल इनकम बिल्डर और कैपिटल ग्रुप इंटरनेशनल ऑल कंट्रीज इक्विटी ट्रस्ट (यूएस) के जरिये समान संख्या में शेयर उसी कीमत पर खरीदे।

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शेयर का परफॉर्मेंस

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो मंगलवार को 1,758.40 रुपये पर था। शेयर का ट्रेडिंग रेंज 1758 रुपये से 1718 रुपये के बीच रहा। मई 2025 में शेयर 1,285.30 रुपये के निचले स्तर तक आ गया।

ब्रोकरेज का अनुमान

इस बीच, ब्रोकरेज Jefferies ने अडानी पोर्ट्स के लिए टारगेट प्राइस ₹1,825 से बढ़ाकर ₹1,980 कर दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक घरेलू पोर्ट से होने वाली कमाई में साल-दर-साल (YoY) 9% की बढ़ोतरी के कारण EBITDA अनुमानों से 9% अधिक रहा। वहीं, मैनेजमेंट ने FY27E में EBITDA में 9-14% की YoY बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जबकि Jefferies का अनुमान 11% है। इसके साथ ही, FY26-31E के दौरान 18% EBITDA CAGR हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

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कैसे रहे तिमाही नतीजे

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 2025-26 की चौथी तिमाही में 9.43 प्रतिशत बढ़कर 3,308.30 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने 2024-25 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में 3,023.10 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। तिमाही में कंपनी की कुल आय बढ़कर 11,489.45 करोड़ रुपये हो गई, जो गत वर्ष की समान तिमाही में 8,769.63 करोड़ रुपये थी। वहीं खर्च बढ़कर 7,937.66 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 5,382.13 करोड़ रुपये था। समूचे वित्त वर्ष 2025-26 में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का मुनाफा बढ़कर 12,782.03 करोड़ रुपये हो गया। यह 2024-25 में 11,061.26 करोड़ रुपये रहा था।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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