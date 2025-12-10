Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़adani group company adani green energy share price target is 1289 rs check detail
1280 रुपये के पार जा सकता है अडानी का यह शेयर, विदेशी ब्रोकरेज ने कहा- खरीद लो

संक्षेप:

Dec 10, 2025 06:23 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Adani green energy share: गौतम अडानी समूह की कंपनी- अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर बुधवार को सुस्त नजर आए लेकिन इसको लेकर एक्सपर्ट बुलिश हैं। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर करीब एक पर्सेंट टूटकर 990 रुपये के स्तर पर आ गए। हालांकि, ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल शेयर पर पॉजिटिव है। ब्रोकरेज फर्म ने अडानी ग्रीन एनर्जी पर 'बाय' कॉल दी है और 1289 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ इसमें तेजी की संभावना देखी है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1250 रुपये और 52 हफ्ते का लो 758 रुपये है।

अडानी ग्रीन एनर्जी की ब्लॉक डील

हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने एक ब्लॉक डील की है। इसके तहत टोटल एनर्जीज ने कंपनी में 1.4% हिस्सेदारी 2,178 करोड़ रुपये में बेची। खबरों के अनुसार, 2.24 करोड़ शेयरों का ट्रांजैक्शन 970 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर हुआ। इस ट्रांजैक्शन में लगभग 2.47 करोड़ शेयरों की बिक्री 970 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर होनी थी, जिससे लगभग 2,400 करोड़ रुपये का सौदा बनता। एक्सचेंज की वेबसाइटों पर उपलब्ध शेयरधारिता पैटर्न के अनुसार, टोटल एनर्जीज अपनी दो सहायक कंपनियों- टोटल एनर्जीज रिन्यूएबल्स इंडियन ओशन लिमिटेड और टोटल एनर्जीज सोलर विंड इंडियन ओशन लिमिटेड के माध्यम से हिस्सेदारी रखती है।

अडानी समूह का प्लान

बंदरगाह से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में फैले अडानी समूह की अगले छह वर्षों में भारत में 12 लाख करोड़ रुपये तक निवेश करने की योजना है। समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और बंदरगाहों समेत अन्य क्षेत्रों में बड़ा निवेश किया जाएगा। अडानी ने कहा कि निवेश की अपार संभावनाएं हैं। हम अगले छह साल में भारत में 10 से 12 लाख करोड़ रुपये का निवेश करेंगे। बता दें कि समूह गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बना रहा है, जो 520 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वर्ष 2030 तक पूरी क्षमता पर इस पार्क से 30 गीगावॉट हरित ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है, जो प्रति वर्ष छह करोड़ से अधिक घरों को बिजली देने के बराबर होगी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
