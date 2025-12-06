Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़adani group company adani enterprises share buy rating jefferies on upside potential detail here
45% उछल सकता है अडानी का यह शेयर, निवेशकों में खरीदने की होड़

45% उछल सकता है अडानी का यह शेयर, निवेशकों में खरीदने की होड़

संक्षेप:

विदेशी ब्रोकरेज जेफरीज ने अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर पर 'खरीदें' रेटिंग जारी की है। इसके साथ ही एक नया टारगेट प्राइस दिया है। जेफरीज के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर का टारगेट प्राइस 3,200 रुपये तय किया गया है।

Dec 06, 2025 07:16 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Adani enterprises share: बीते शुक्रवार को गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर को खरीदने की होड़ सी मच गई। इस शेयर को लेकर ब्रोकरेज भी बुलिश हैं। विदेशी ब्रोकरेज जेफरीज ने अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर पर 'खरीदें' रेटिंग जारी की है। इसके साथ ही एक नया टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि अडानी एंटरप्राइजेज न्यू एनर्जी, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में कई वर्षों तक चलने वाले विस्तार चक्र के दौर से गुजर रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है टारगेट प्राइस?

जेफरीज के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर का टारगेट प्राइस 3,200 रुपये तय किया गया है। यह लक्ष्य अभी की कीमत से लगभग 45% के उछाल के संकेत देता है। बता दें कि इस ब्रोकरेज फर्म ने पांच शेयरों को 'खरीदें' रेटिंग दी है। इसमें से एक अडानी एंटरप्राइजेज को शामिल किया है। वर्तमान में अडानी की लीडिंग कंपनी के शेयर की कीमत 2265 रुपये है। सितंबर 2025 में शेयर की कीमत 2,611.46 रुपये तक गई थी। मार्च 2025 में शेयर 1,964.07 रुपये पर था।

10 दिसंबर को बंद होगा राइट इश्यू

अडानी एंटरप्राइजेज ने राइट इश्यू में से एक को सब्सक्रिप्शन के लिए खोला। इसमें एक शेयर की कीमत 1800 रुपये रखी गई है, जो मंजूरी तारीख के भाव से करीब 24 प्रतिशत कम है। कंपनी के राइट इश्यू दस्तावेज के अनुसार पूरी तरह भरने पर इश्यू का कुल आकार 24,930.30 करोड़ रुपये होगा। इसमें 13.85 करोड़ से अधिक नए शेयर जारी किए जाएंगे। इश्यू 10 दिसंबर को बंद होगा। राइट इश्यू कंपनी द्वारा अपने मौजूदा शेयरधारकों को नए शेयर जारी करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें कंपनी उन्हें यह अधिकार देती है कि वे अपने मौजूदा शेयरों के अनुपात में नए शेयर खरीद सकते हैं। इस इश्यू में हर 25 इक्विटी शेयरों पर 3 राइट इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं।

अडानी एंटरप्राइजेज का अधिग्रहण

हाल ही में अडानी एंटरप्राइजेज की ज्वाइंट वेंचर इकाई ने ट्रेड कॉसल टेक पार्क प्राइवेट लिमिटेड (टीसीटीपीपीएल) की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी का 231.43 करोड़ रुपये में अधिग्रहण किया है। अडानी एंटरप्राइजेज और अमेरिकी डेटा सेंटर ऑपरेटर एजकनेक्स के ज्वाइंट वेंचर अडानीकनेक्स (एसीएक्स) ने 21 नवंबर, 2025 को टीसीटीपीपीएल और उसके मौजूदा शेयरधारकों श्री नमन डेवलपर्स और जयेश शाह के साथ शेयर खरीद समझौता किया था।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।