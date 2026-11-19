अडानी की कंपनी को बिहार में मिला बड़ा प्रोजेक्ट, ₹500 करोड़ का है काम
मुख्य बातें
- अडानी ग्रुप ने बिहार में अपने कारोबार का विस्तार करते हुए पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है
- इसके जरिए अडानी पावर के आगामी पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट से 2,400 मेगावाट बिजली की निकासी की जाएगी
गौतम अडानी समूह की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) को बिहार में 500 करोड़ रुपये के सालाना टैरिफ वाली पावर ट्रांसमिशन परियोजना मिली है। इस परियोजना के जरिए अडानी पावर के आगामी पीरपैंती थर्मल पावर प्लांट से 2,400 मेगावाट बिजली की निकासी की जाएगी। इससे बिहार के पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। वहीं, अडानी समूह का बिहार में कारोबारी विस्तार भी होगा। बता दें कि अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 1472.10 रुपये पर हैं।
क्या कहा कंपनी ने?
कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) प्रक्रिया के जरिये मिली इस परियोजना के तहत 881 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें और 3,160 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता स्थापित की जाएगी। परियोजना को वित्त वर्ष 2027-28 की चौथी तिमाही तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस परियोजना का नाम 'तीन गुणा 800 मेगावाट एसटीपीपी पीरपैंती से बिजली निकासी' रखा गया है। इस परियोजना को विशेष इकाई (एसपीवी) विक्रमशिला पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह ट्रांसमिशन नेटवर्क पीरपैंती में स्थापित होने वाले 2,400 मेगावाट के अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से बिजली की निकासी में मदद करेगा। साथ ही, इससे बिहार के पावर ट्रांसमिशन स्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बढ़ेगी।
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) कंदर्प पटेल ने कहा कि पीरपैंती ट्रांसमिशन योजना 2,400 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता के लिए मजबूत निकासी व्यवस्था तैयार करेगी। साथ ही इससे बिहार के ट्रांसमिशन नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी।
अडानी एनर्जी का अधिग्रहण
हाल ही में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से 3,050 करोड़ रुपये में इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। इस डील से अडानी समूह की कंपनी की स्मार्ट मीटरिंग क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ेगी।
इस सौदे में इंटेलीस्मार्ट की 100 प्रतिशत शेयर पूंजी का अधिग्रहण और एनआईआईएफ के पास मौजूद इंटेलीस्मार्ट के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय ऋणपत्र का भुगतान शामिल है। बता दें कि इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली के लिए अपग्रेडेड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है और देश में कुछ स्मार्ट गैस मीटर भी लगाती है।
सितंबर तिमाही के नतीजे
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का मुनाफा दोगुने से अधिक होकर 1,364 करोड़ रुपये हो गया। अडानी समूह की इस कंपनी ने एक साल पहले की समान तिमाही में 557 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसकी कुल आय 51 प्रतिशत बढ़कर 10,239 करोड़ रुपये रही। इस दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व भी 51 प्रतिशत बढ़कर 7,167 करोड़ रुपये हो गया।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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