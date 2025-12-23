Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Adani group Cement Merger Orient Cement ltd share jumps 10 percent ACC falls today hit 52 week low lavel
अडानी ग्रुप का एक फैसला, ओरिएंट सीमेंट का शेयर करीब 10% चढ़ा, आखिर एसीसी में क्यों भारी गिरावट?

अडानी ग्रुप का एक फैसला, ओरिएंट सीमेंट का शेयर करीब 10% चढ़ा, आखिर एसीसी में क्यों भारी गिरावट?

संक्षेप:

Adani Group: शेयर बाजार में आज मंगलवार के दिन ओरिएंट सीमेंट और अम्बुजा सीमेंट के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। तो वहीं एसीसी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में गिरावट है। इसके पीछे की वजह अडानी ग्रुप की तरफ से लिया गया फैसला है।

Dec 23, 2025 10:52 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Adani Group: शेयर बाजार में आज मंगलवार के दिन ओरिएंट सीमेंट और अम्बुजा सीमेंट के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। तो वहीं एसीसी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में गिरावट है। इसके पीछे की वजह अडानी ग्रुप की तरफ से लिया गया फैसला है। अडानी ग्रुप ने अपनी सीमेंट कंपनियों के मर्जर का ऐलान किया है। अडानी ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि ओरिएंट सीमेंट और एसीसी का मर्जर अम्बुजा सीमेंट के साथ होगा। इस मर्जर से ओरिएंट के शेयरहोल्डर्स को फायदा होने की उम्मीद है। वहीं, एसीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को नुकसान हो सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या हुआ है अडानी ग्रुप की तरफ से ऐलान

जिन एसीसी निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट पर 100 शेयर रहेंगे उन्हें मर्जर के बाद अम्बुजा सीमेंट के 328 शेयर मिलेंगे। वहीं, ओरिएंट सीमेंट के 100 शेयर जिनके पास रहेंगे उन्हें अम्बुजा सीमेंट के 33 शेयर मिलेंगे। बता दें, यह ट्रांजैक्शन अगले एक साल में पूरा होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:महारत्न कंपनी का 2026 में आएगा IPO, ₹1300 करोड़ जुटाने की तैयारी

शेयर बाजार में कैसा प्रदर्शन?

बीएसई में ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के शेयर आज शुक्रवार को 176.10 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 10 प्रतिशत की तेजी के साथ 180 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 3532 करोड़ रुपये का है।

अम्बुजा सीमेंट के शेयर बीएसई में 561.25 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 563.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.36 लाख करोड़ रुपये का है।

ये भी पढ़ें:आज खुल गया एक और IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा है अभी से 11.54% का फायदा

एसीसी लिमिटेड के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

कंपनी के शेयर आज 52 वीक लो लेवल पर हैं। बीएसई में एसीसी लिमिटेड के शेयर 1789.05 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक टूट कर 1746.30 रुपये के 52 वीक लो लेवल पर पहुंच गया। बता दें, एसीसी लिमिटेड का मार्केट कैप 33 हजार करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Adani Group Adani Group Stock Business News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।