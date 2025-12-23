अडानी ग्रुप का एक फैसला, ओरिएंट सीमेंट का शेयर करीब 10% चढ़ा, आखिर एसीसी में क्यों भारी गिरावट?

संक्षेप: Adani Group: शेयर बाजार में आज मंगलवार के दिन ओरिएंट सीमेंट और अम्बुजा सीमेंट के शेयरों की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। तो वहीं एसीसी लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में गिरावट है। इसके पीछे की वजह अडानी ग्रुप की तरफ से लिया गया फैसला है।

क्या हुआ है अडानी ग्रुप की तरफ से ऐलान जिन एसीसी निवेशकों के पास रिकॉर्ड डेट पर 100 शेयर रहेंगे उन्हें मर्जर के बाद अम्बुजा सीमेंट के 328 शेयर मिलेंगे। वहीं, ओरिएंट सीमेंट के 100 शेयर जिनके पास रहेंगे उन्हें अम्बुजा सीमेंट के 33 शेयर मिलेंगे। बता दें, यह ट्रांजैक्शन अगले एक साल में पूरा होने की उम्मीद है।

शेयर बाजार में कैसा प्रदर्शन? बीएसई में ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड के शेयर आज शुक्रवार को 176.10 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव करीब 10 प्रतिशत की तेजी के साथ 180 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 3532 करोड़ रुपये का है।

अम्बुजा सीमेंट के शेयर बीएसई में 561.25 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ बीएसई में 563.25 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। इस कंपनी का मार्केट कैप 1.36 लाख करोड़ रुपये का है।

एसीसी लिमिटेड के शेयरों का प्रदर्शन कैसा? कंपनी के शेयर आज 52 वीक लो लेवल पर हैं। बीएसई में एसीसी लिमिटेड के शेयर 1789.05 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक टूट कर 1746.30 रुपये के 52 वीक लो लेवल पर पहुंच गया। बता दें, एसीसी लिमिटेड का मार्केट कैप 33 हजार करोड़ रुपये का है।