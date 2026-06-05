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अडानी की कंपनी के बेचे गए ₹5750 करोड़ के शेयर, कौन बना खरीदार?

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • एसबीआई म्यूचुअल फंड ने अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस में कुल 5,747.55 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी खरीदी है
  • यह हिस्सेदारी अमेरिकी निवेश फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स से खरीदी गई
अडानी की कंपनी के बेचे गए ₹5750 करोड़ के शेयर, कौन बना खरीदार?

अमेरिका की दिग्गज निवेश कंपनी GQG पार्टनर्स ने लगभग 5,750 करोड़ रुपये के ब्लॉक डील के जरिए अडानी ग्रुप की दो कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी कम की है। यह पूरी हिस्सेदारी SBI म्यूचुअल फंड ने खरीद ली है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE के ब्लॉक डील डेटा के अनुसार, GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड ने अडानी एंटरप्राइजेज और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर बेचे।

किस कंपनी के बिके कितने शेयर

इस डील के तहत अडानी एंटरप्राइजेज के 1.64 करोड़ शेयर 2,913.4 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे गए। इस तरह, डील की कुल वैल्यू लगभग 4,789 करोड़ रुपये रही। वहीं, GQG ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के 63.66 लाख शेयर 1,504.8 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेचे, जिनकी कुल वैल्यू लगभग 958 करोड़ रुपये थी। इन दोनों डील की कुल वैल्यू लगभग 5,747 करोड़ रुपये थी।

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यह हिस्सेदारी बिक्री अडानी ग्रुप के शेयरों में पिछले एक साल में आई जबरदस्त तेजी के बाद हुई है। बता दें कि वर्ष 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी लेकिन उसके बाद कई कंपनियों ने मजबूत वापसी की है।

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GQG Partners उन शुरुआती बड़े संस्थागत निवेशकों में शामिल था जिसने हिंडनबर्ग विवाद के बाद अडानी समूह पर भरोसा जताया था। बता दें कि हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अडानी समूह के शेयर बुरी तरह भरभरा गए थे। इस माहौल में अमेरिका की निवेश कंपनी ने अडानी समूह की विभिन्न कंपनियों में अरबों डॉलर का निवेश किया था, जिससे निवेशकों का भरोसा लौटाने में मदद मिली।

इसके बाद अडानी की कंपनियों ने कर्ज कम करने (डीलीवरेजिंग), कैश फ्लो को मजबूत करने और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। ग्रुप की कई कंपनियों ने अच्छी कमाई में बढ़ोतरी दर्ज की है जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट बिजनेस में काम का एक्जीक्यूशन मजबूत बना हुआ है। बहरहाल, बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि GQG की यह हिस्सेदारी बिक्री मुनाफावसूली की रणनीति का हिस्सा हो सकती है।

कंपनी के बारे में

अडानी एंटरप्राइजेज की बात करें तो इस ग्रुप की मुख्य कंपनी है। यह एयरपोर्ट, सड़क, ग्रीन हाइड्रोजन, डेटा सेंटर और माइनिंग सर्विस जैसे कई तरह के बिजनेस चलाती है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट-सेक्टर ट्रांसमिशन कंपनियों में से एक है और स्मार्ट मीटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। अब सोमवार को दोनों कंपनियों के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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