अडानी ग्रुप अब बनाएगा जहाज, 27 जनवरी को साइन होगा MoU : रिपोर्ट

संक्षेप: अडानी ग्रुप और ब्राजील की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर अगले हफ्ते बड़ा समझौता करने जा रहे हैं। दोनों कंपनियों मिलकर भारत में नागरिक विमानों (सिविल एयरक्राफ्ट) के लिए एक 'फाइनल असेंबली लाइन' (विमानों को जोड़ने और तैयार करने की यूनिट) स्थापित करेंगी।

रोड से लेकर पोर्ट तक काम करने वाला अडानी ग्रुप (Adani Group) अब जहाज बनाएगा। रिपोरर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप और ब्राजील की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर अगले हफ्ते बड़ा समझौता करने जा रहे हैं। दोनों कंपनियों मिलकर भारत में नागरिक विमानों (सिविल एयरक्राफ्ट) के लिए एक 'फाइनल असेंबली लाइन' (विमानों को जोड़ने और तैयार करने की यूनिट) स्थापित करेंगी। बता दें, देश के अंदर एयरोस्पेस इंडस्ट्री तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। देश में कई नए एयरपोर्ट बने हैं। ऐसे में इस फैसले को भारत की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिहाज से काफी बड़ा कदम माना जा रहा है।

भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर एविएशन मार्केट में से एक है। एयरलाइंस द्वारा बेड़े का विस्तार करने और नए हवाई अड्डों के निर्माण के कारण हवाई यातायात की मांग लगातार बढ़ रही है।

27 जनवरी को साइन होगा MoU सूत्रों के अनुसार, अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस और एम्ब्रेयर के अधिकारियों द्वारा 27 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में सिविल एविएशन मंत्री के राममोहन नायडू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में एम्ब्रेयर जेट बनाने के लिए 'फाइनल असेंबली लाइन' (एफएएल) स्थापित करना है।