अडानी की अंबुजा ने इस दिवालिया कंपनी को खरीदने के लिए ₹580 करोड़ की लगाई बोली, फिर क्यों अटकी है डील?
जेपी सीमेंट दिवालिया हो चुकी है और उसे बचाने की कोशिशें जारी हैं।अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट्स ने जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन को खरीदने के लिए 580 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है।
अडानी ग्रुप की कंपनी अंबुजा सीमेंट ने दिवालिया जेपी सीमेंट कॉर्पोरेशन के लिए 580 करोड़ रुपये की बोली लगाई है। दूसरी बोली लगाने वाली माई होम ग्रुप ने 300 करोड़ का ऑफर देकर प्रक्रिया से बाहर हो गई है। क्रेडिटर्स के मुताबिक कंपनी का लिक्विडेशन वैल्यू 880 करोड़ है और ऑफर इससे काफी कम है। अब जेपी सीमेंट को बेचने वााले क्रेडिटर्स अडानी ग्रुप से ज्यादा रकम के लिए बातचीत कर रहे हैं।
क्यों अटकी है डील?
द इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़ी समस्या यह है कि लिक्विडेशन वैल्यू यानी मिनिमम सेल बेसिस, जो 880 करोड़ रुपये है, जबकि अंबुजा का ऑफर केवल 580 करोड़ रुपये है यानी 300 करोड़ रुपये कम। लिक्विडेशन वैल्यू का मतलब है कि अगर कंपनी को टुकड़ों में बेचा जाए तो क्रेडिटर्स को कितने पैसे मिल सकते हैं। आमतौर पर अगर बोली इससे कम हो, तो क्रेडिटर कंपनी को टुकड़ों में बेचना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार क्रेडिटर्स फिर भी अडानी ग्रुप से ज्यादा ऑफर की मांग कर रहे हैं।
कितना कर्ज है जेपी सीमेंट पर?
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक जेपी सीमेंट पर कुल कर्ज 3,361 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है। इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का कर्ज 2,892 करोड़ जबकि, असुरक्षित लेनदारों का कर्ज 469 करोड़ है। जेपी सीमेंट को जुलाई 2024 में दिवालिया घोषित किया गया था। यह मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर दर्ज हुआ था।
पहले भी ठुकराया जा चुका है छोटा ऑफर: पिछले साल नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (NARCL) ने 227 करोड़ रुपये का ऑफर दिया था, जिसे क्रेडिटर्स ने बहुत कम बताकर ठुकरा दिया था।
जेपी सीमेंट की संपत्तियां
जेपी सीमेंट के पास 5 मिलियन टन सीमेंट बनाने की सालाना क्षमता है। दो कैप्टिव पावर प्लांट हैं। इनमें आंध्र प्रदेश में 35 मेगावाट का चालू स्थिति में है और 25 मेगावाट का निर्माणाधीन है। वहीं, कर्नाटक के शाहाबाद में 1.2 मिलियन टन का सीमेंट प्लांट फिलहाल बंद है, साथ में 60 मेगावाट पावर प्लांट भी है।
अडानी का पुराना रिकॉर्ड रहा है सफल
हाल ही में NCLT (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) ने अडानी ग्रुप की 14,535 करोड़ रुपये की योजना को जेपी एसोसिएट्स के लिए मंजूरी दी थी। उस मामले में NARCL, जिसके पास 85% वोटिंग शेयर था ने योजना का समर्थन किया था। दिलचस्प बात यह है कि तब वेदांता ने 3,400 करोड़ रुपये ज्यादा का ऑफर दिया था, लेकिन फिर भी अडानी को चुना गया था।
आगे क्या होगा?
अब देखना यह है कि अडानी ग्रुप अपना ऑफर बढ़ाता है या नहीं। अगर वह लिक्विडेशन वैल्यू (880 करोड़) के करीब नहीं पहुंचता है, तो जेपी कंपनी को टुकड़ों में बेचा जा सकता है। फिलहाल बातचीत जारी है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें