बाजार में हाहाकार, फिर भी अडानी का शेयर बना रॉकेट, 2 दिन में 35% चढ़ गए शेयर के दाम

घरेलू शेयर बाजार लगातार दबाव में है। बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सूचकांक सेंसेक्स गुरुवार को इंट्राडे के दौरान 800 अंक से ज्यादा लुढ़क गया है। गिरावट की इस आंधी में भी अडानी ग्रुप के एक शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। अडानी ग्रुप की यह कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड है। अडानी टोटल गैस के शेयर गुरुवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 650 रुपये पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में दो दिन में 35 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस लिमिटेड (Adani Total Gas) के शेयर दो दिन से रॉकेट सा उड़ रहे हैं। 2 दिन में अडानी टोटल गैस के शेयर 35 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयर 10 मार्च 2026 को 476 रुपये पर बंद हुए थे। कंपनी के शेयर 12 मार्च 2026 को 650 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 दिन में अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयरों में 32 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अडानी टोटल गैस का मार्केट कैप गुरुवार को 70000 करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 74.80 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25.20 पर्सेंट है।

गैस सप्लाई पर असर

अडानी टोटल गैस लिमिटेड (Adani Total Gas Limited) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि उसके कुछ गैस सप्लायर्स ने पश्चिम एशिया में बढ़ते भूराजनीतिक तनाव के बीच सप्लाई में कटौती की है, इससे कुछ इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को सर्विसेज देने की उसकी क्षमता पर असर पड़ा है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने कहा है कि गैस सप्लाई बाधित होने की वजह से इंडस्ट्रियल सप्लाई के लिए गैस की उपलब्धता घटी है।