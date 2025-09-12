Adani group acquire this company in 1342 crore rupee अडानी ग्रुप का बड़ा दांव, इस कंपनी को 1342 करोड़ रुपये में खरीदा, Business Hindi News - Hindustan
अडानी ग्रुप का बड़ा दांव, इस कंपनी को 1342 करोड़ रुपये में खरीदा

अडानी ग्रुप का बड़ा दांव, इस कंपनी को 1342 करोड़ रुपये में खरीदा

अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (Adani Road Transport Limited) ने डी पी जैन टीओटी टोल प्राइवेट लिमिटेड (D P Jain TOT Toll Roads Private Limited) की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 03:54 PM
अडानी ग्रुप का बड़ा दांव, इस कंपनी को 1342 करोड़ रुपये में खरीदा

Adani Group: अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) की सब्सडियरी कंपनी अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड एक बड़ी डील की है। अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड (Adani Road Transport Limited) ने डी पी जैन टीओटी टोल प्राइवेट लिमिटेड (D P Jain TOT Toll Roads Private Limited) की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। 11 सितंबर 2025 को शेयर पर्चेज़ एग्रीमेंट किया है। यह अधिग्रहण 1342 करोड़ रुपये में हुई है। हालांकि, इसपर अभी रेगुलेटरी का अप्रूवल मिलना बाकि है।

इस एग्रीमेंट के अनुसार अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने डी पी जैन टीओटी टोल रोड्स प्राइवेट लिमिटेड, डी पी जैन एंड को इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और डीपीजे-डीआरए टोलवेज़ प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सेदारी हासिल की है।

शेयर बाजार में अडानी एंटरप्राइजेज की स्थिति क्या है?

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) के शेयर 0.42 प्रतिशत की तेजी के साथ 2390.95 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 20 प्रतिशत गिरा है। कंपनी का 52 वीक हाई 3208.85 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2026.90 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 275854 करोड़ रुपये का है।

10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 4885% चढ़ा

2 साल में अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 5 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 30 प्रतिशत से अधिक लुढ़का है। हालांकि, 5 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 707 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 10 साल में अडानी एंटरप्राइजजे के शेयरों में 4885 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Stock Market Update Share Market Adani
