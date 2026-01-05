अडानी ग्रुप का बड़ा दांव, इस कंपनी में 49% हिस्से को खरीदा

संक्षेप: Adani Group: अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने एक और कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी को खरीद लिया है। अडानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी कंपनी अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने Sree Vishwa Varadhi Private Limited में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीद लिया है।

Adani Group: अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज ने एक और कंपनी में बड़ी हिस्सेदारी को खरीद लिया है। अडानी एंटरप्राइजेज की सब्सिडियरी कंपनी अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने Sree Vishwa Varadhi Private Limited में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीद लिया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप अतिरिक्त हिस्सेदारी भी यहां से खरीद सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अडानी ग्रुप की तरफ से एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया गया है, “हम यह जानकारी देना चाहते हैं कि हमारी सब्सिडियरी कंपनी ने Sree Vishwa Varadhi Private Limited में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदा है। इसके साथ ही अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने का विकल्प रहेगा।” इस पूरी डील पर अभी रेगुलरेटी का अप्रूवल मिलना बाकि है।

शेयरों की क्या स्थिति सोमवार को आज अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों में नरमी देखने को मिल रही है। कंपनी के शेयर आज 2274.05 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गए थे। अडानी ग्रुप की यह धाकड़ कंपनी शेयर बाजार में संघर्ष कर रही है। बीते तीन महीने में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयरों की कीमतों में 9 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में अडानी एंटरप्राइजेज का भाव 8.21 प्रतिशत लुढ़क चुका है। जबकि इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.26 प्रतिशत की तेजी आई है।

10 साल में कंपनी ने दिया 3745% का रिटर्न दो साल में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का शेयर 21 प्रतिशत और तीन साल में 38 प्रतिशत टूट चुका है। हालांकि, 5 साल से होल्ड करने वाले निवेशकों को अडानी ग्रुप की इस कंपनी ने अबतक 376 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। वहीं, बीते 10 सालों में अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 3745 प्रतिशत बढ़ा है।

डिविडेंड देने में भी अव्वल इस कंपनी पिछले साल एक शेयर पर 1.30 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2024 में कंपनी हर शेयर पर 1.30 रुपये का डिविडेंड बांटा था।