16% गिरा अडानी ग्रीन का शेयर, लेकिन एक्सपर्ट्स क्यों हैं बुलिश? जानिए ब्रोकरेज का नया टारगेट

अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) के शेयरों में जुलाई के हाई लेवल से करीब 15-16 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि, इस गिरावट के बावजूद शेयर का प्रदर्शन इस साल अब तक काफी मजबूत रहा है। अडानी ग्रीन (Adani Green) का स्टॉक साल की शुरुआत से करीब 33.55 फीसदी चढ़ चुका है, जबकि इसी अवधि में BSE सेंसेक्स करीब 6 फीसदी नीचे है। ऐसे में निवेशकों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि हालिया गिरावट के बाद क्या अडानी ग्रीन (Adani Green) के शेयर में फिर से खरीदारी का मौका बन रहा है? दिलचस्प बात यह है कि अगस्त में अब तक सामने आई 6 ब्रोकरेज राय में से 5 ने शेयर पर Buy या Accumulate की सलाह दी है, यानी हालिया करेक्शन के बावजूद ज्यादातर एनालिस्ट कंपनी के लंबे समय के कारोबार और ग्रोथ की संभावनाओं को लेकर सकारात्मक नजर आ रहे हैं।

अडानी ग्रीन (Adani Green) का शेयर अपने 52-वीक हाई ₹1,631.35 से करीब 15 फीसदी नीचे आ चुका है। लेकिन, ब्रोकरेज हाउस की राय देखें तो इसमें आगे भी तेजी की गुंजाइश बताई जा रही है। एक्सिस कैपिटल (Axis Capital) ने 7 अगस्त को पहली बार कंपनी पर कवरेज शुरू करते हुए शेयर को Buy रेटिंग दी और 12 महीने का टारगेट ₹1,704 रखा है।

वहीं, एलारा सिक्योरिटीज (Elara Securities) ने 6 अगस्त को शेयर पर Accumulate रेटिंग के साथ ₹1,502 का टारगेट दिया था। इससे पहले 3 अगस्त को Macquarie ने ₹1,800 का टारगेट दिया, जो मौजूदा समय में स्ट्रीट पर सबसे ऊंचे टारगेट में शामिल है। दूसरी तरफ Bernstein ने शेयर पर Underperform रेटिंग देते हुए ₹1,000 का टारगेट दिया है, यानी बाजार में शेयर को लेकर राय पूरी तरह एकतरफा नहीं है और टारगेट के बीच काफी बड़ा अंतर दिखाई देता है।

एक्सिस कैपिटल (Axis Capital) के मुताबिक अडानी ग्रीन (Adani Green) भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक है और उसके पास करीब 20.1 GW की ऑपरेशनल क्षमता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी FY30 तक अपनी रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता को करीब 2.5 गुना बढ़ाने की स्थिति में है। इसके साथ ही बैटरी स्टोरेज और अन्य एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में भी बड़ा विस्तार देखने को मिल सकता है। इस क्षमता विस्तार का सीधा फायदा कंपनी की कमाई पर पड़ सकता है। एक्सिस कैपिटल (Axis Capital) का अनुमान है कि कंपनी का रन-रेट EBITDA FY26 के करीब ₹16,100 करोड़ से बढ़कर आगे चलकर लगभग ₹46,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि, यह आंकड़ा कंपनी के खुद के ₹55,000-60,000 करोड़ के गाइडेंस से कम है।

ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि अडानी ग्रीन (Adani Green) के लिए ट्रांसमिशन में देरी एक अहम जोखिम बनी हुई है। अगर पावर ट्रांसमिशन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर तैयार नहीं होता है, तो नई क्षमता को ऑपरेशनल करने में देरी हो सकती है। एक्सिस कैपिटल (Axis Capital) ने अपने अनुमान में करीब एक साल की देरी को भी शामिल किया है। इसके अलावा कंपनी को आने वाले सालों में भारी पूंजीगत खर्च करना होगा। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी की अनुमानित कैपेक्स जरूरत करीब ₹2.1 लाख करोड़ हो सकती है। हालांकि, एक्सिस (Axis) का मानना है कि कंपनी इस इक्विटी जरूरत को अपने आंतरिक कैश फ्लो से पूरा करने की स्थिति में रह सकती है।

कंपनी के कैश फ्लो को लेकर भी ब्रोकरेज सकारात्मक है। एक्सिस कैपिटल (Axis Capital) का अनुमान है कि अडानी ग्रीन (Adani Green) करीब ₹20,000 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पैदा कर सकती है। इससे कंपनी हर साल 12 GW से ज्यादा क्षमता जोड़ने में सक्षम हो सकती है। अगर यह अनुमान सही साबित होता है, तो आने वाले सालों में कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता में तेजी से विस्तार देखने को मिल सकता है। इसी आधार पर एक्सिस कैपिटल (Axis Capital) ने सितंबर 2027 के लिए ₹1,704 का टारगेट दिया है।

एमके ग्लोबल (Emkay Global) भी अडानी ग्रीन (Adani Green) को लेकर सकारात्मक नजर आ रहा है। ब्रोकरेज के अनुसार कंपनी दुनिया के बड़े रिन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज प्लेटफॉर्म में से एक बनाने पर काम कर रही है। कंपनी के पास पहले से जमीन, कनेक्टिविटी और ऑपरेशन एवं मेंटेनेंस से जुड़ी क्षमताओं का मजबूत आधार है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस मॉडल के कारण उसकी EBITDA प्रोफाइल अपेक्षाकृत स्थिर रह सकती है। इसके अलावा अगर कंपनी की वित्तीय स्थिति और क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार जारी रहता है, तो भविष्य के कैपेक्स को फंड करने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है।

एमके ग्लोबल (Emkay Global) ने अडानी ग्रीन (Adani Green) के शेयर के लिए ₹1,650 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के अनुसार ब्याज लागत में कमी आने पर कंपनी की कमाई को भी फायदा मिल सकता है। वहीं, मैक्वेरी (Macquarie) का ₹1,800 का टारगेट निवेशकों के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। हालांकि, दूसरी तरफ Bernstein का ₹1,000 का टारगेट यह याद दिलाता है कि शेयर में जोखिम भी मौजूद हैं।

अडानी ग्रीन (Adani Green) के शेयर में हालिया गिरावट के बावजूद कंपनी की लंबी अवधि की कहानी रिन्यूएबल एनर्जी, स्टोरेज क्षमता और नई परियोजनाओं के विस्तार पर टिकी हुई है। ₹1,502 से ₹1,800 तक के ब्रोकरेज टारगेट बताते हैं कि कई एक्सपर्ट मौजूदा स्तरों से आगे तेजी की संभावना देख रहे हैं। लेकिन, निवेशकों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शेयर अपने आप में काफी तेजी दिखा चुका है और कंपनी का भारी कैपेक्स, ट्रांसमिशन में संभावित देरी, कर्ज तथा वैल्यूएशन जैसे जोखिम बने हुए हैं। इसलिए केवल ब्रोकरेज टारगेट देखकर निवेश करने के बजाय कंपनी की वित्तीय स्थिति, परियोजनाओं की प्रगति और बाजार की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। यह जानकारी निवेश सलाह नहीं है।