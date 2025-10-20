Hindustan Hindi News
100% से अधिक चढ़ेगा अडानी का यह शेयर! अभी खरीदने से मिलेगा मल्टीबैगर रिटर्न, एक्सपर्ट बुलिश

संक्षेप: कंपनी के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान मामूली गिरावट के साथ 1,030.30 रुपये पर आ गए। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने कंपनी के शेयर पर 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹2,142 प्रति शेयर तय किया है। यह लगभग 108% की संभावित बढ़त को दर्शाता है।

Mon, 20 Oct 2025 02:03 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Adani Green Energy Ltd Share Target: रिन्यूएबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों में आने वाले महीनों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान मामूली गिरावट के साथ 1,030.30 रुपये पर आ गए। वेंचुरा सिक्योरिटीज ने कंपनी के शेयर पर 'खरीदें' रेटिंग बनाए रखते हुए इसका टारगेट प्राइस ₹2,142 प्रति शेयर तय किया है। यह लगभग 108% की संभावित बढ़त को दर्शाता है।

वेंचुरा सिक्योरिटीज की रिपोर्ट

वेंचुरा सिक्योरिटीज का कहना है कि अडाणी ग्रीन एनर्जी की परिचालन दक्षता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। कंपनी ने अपने एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (ENOC) के माध्यम से एआई और एमएल आधारित निगरानी और रखरखाव प्रणाली को लागू किया है, जिससे ऊर्जा संयंत्रों की उत्पादकता और उपयोग क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (Q1 FY26) में कंपनी ने उद्योग में सबसे बेहतर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन दर्ज की है — सोलर: 28.0, विंड: 42.3% और हाइब्रिड एसेट्स: 43.9% इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि अडानी ग्रीन की तकनीकी और परिचालन क्षमताएं उसे अन्य प्रतिस्पर्धियों से आगे बनाए हुए हैं।

तकनीक और प्रबंधन की मजबूती

कंपनी का एनर्जी नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (ENOC) देशभर में फैले पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों की रियल-टाइम निगरानी करता है। एआई और मशीन लर्निंग (ML) की मदद से यह प्रणाली उपकरणों की कार्यक्षमता पर नजर रखती है, संभावित खराबी का पूर्वानुमान लगाती है और रखरखाव के समय को अनुकूलित करती है। इससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ता है, लागत घटती है और दक्षता अधिकतम स्तर पर रहती है।

कंपनी की योजना

मार्केट एनालिस्ट के अनुसार, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा नीति और सरकार की 'ग्रीन एनर्जी मिशन' पहलों से अडानी ग्रीन एनर्जी को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। कंपनी पहले से ही 20 GW से अधिक अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर काम कर रही है और आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता को और दोगुना करने का लक्ष्य रखती है। वेंचुरा सिक्योरिटीज का मानना है कि कंपनी का मजबूत प्रबंधन, उन्नत तकनीकी ढांचा और सतत परिचालन प्रदर्शन इसे ऊर्जा क्षेत्र की सबसे आकर्षक निवेश संभावनाओं में से एक बनाते हैं।

