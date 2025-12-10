Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Adani Green Energy shares focus today after worth 2718 crore rupees change hands in block dea
अडानी की इस कंपनी के 2.8 करोड़ शेयर बेच दिए गए, LIC का भी है बड़ा दांव

संक्षेप:

यह ब्लॉक डील प्री-ओपन सेशन में हुई और इतनी बड़ी मात्रा कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 1.7% हिस्सा दर्शाती है। बाजार में इस बड़े लेनदेन ने अचानक हलचल बढ़ा दी है हालांकि खरीदार और विक्रेता का नाम अभी सामने नहीं आया है।

Dec 10, 2025 11:11 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

Adani Green Energy: अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में आज बुधवार, 10 दिसंबर को करीब 2% की तेजी देखने को मिली। यह उछाल उस बड़े सौदे के बाद आया, जिसमें लगभग 2.8 करोड़ शेयरों में डील हुई। यह ब्लॉक डील प्री-ओपन सेशन में हुई और इतनी बड़ी मात्रा कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 1.7% हिस्सा दर्शाती है। बाजार में इस बड़े लेनदेन ने अचानक हलचल बढ़ा दी है हालांकि खरीदार और विक्रेता का नाम अभी सामने नहीं आया है।

क्या है डिटेल

ब्लॉक डील में शेयरों का औसत भाव करीब ₹970 प्रति शेयर रहा, जिससे कुल लेनदेन का मूल्य लगभग ₹2,718 करोड़ बैठता है। ताज़ा डील के बाद निवेशकों की नजर कंपनी की शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर पर भी टिक गई है। सितंबर तिमाही के अंत में अडानी ग्रीन में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 62.43% थी। वहीं सार्वजनिक निवेशकों में म्यूचुअल फंड्स के पास 1.64% और एलआईसी के पास 1.3% हिस्सेदारी थी।

जीक्यूजी पार्टनर्स के पास भी स्टेक

इसके अलावा, जीक्यूजी पार्टनर्स के पास 1.85% हिस्सेदारी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के पास कुल 11.29% हिस्सेदारी है। खुदरा निवेशकों की बात करें तो करीब 9.6 लाख छोटे निवेशकों के पास—जिनका निवेश ₹2 लाख तक अधिकृत है। कुल 3.25% हिस्सेदारी है। इतनी बड़ी संख्या में खुदरा निवेशकों की मौजूदगी बताती है कि यह स्टॉक छोटे निवेशकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है।

शेयर के हाल

बड़े सौदे के बाद शेयरों में हल्की तेजी बनी रही और स्टॉक बुधवार दोपहर करीब 1.3% की बढ़त के साथ ₹1,012.3 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि, साल की शुरुआत से अब तक देखें तो अदाणी ग्रीन का शेयर लगभग 3% नीचे है। ब्लॉक डील के बाद बाजार में उम्मीदें बढ़ी हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक में हलचल और देखने को मिल सकती है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
