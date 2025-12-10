अडानी की इस कंपनी के 2.8 करोड़ शेयर बेच दिए गए, LIC का भी है बड़ा दांव
Adani Green Energy: अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में आज बुधवार, 10 दिसंबर को करीब 2% की तेजी देखने को मिली। यह उछाल उस बड़े सौदे के बाद आया, जिसमें लगभग 2.8 करोड़ शेयरों में डील हुई। यह ब्लॉक डील प्री-ओपन सेशन में हुई और इतनी बड़ी मात्रा कंपनी की कुल इक्विटी का लगभग 1.7% हिस्सा दर्शाती है। बाजार में इस बड़े लेनदेन ने अचानक हलचल बढ़ा दी है हालांकि खरीदार और विक्रेता का नाम अभी सामने नहीं आया है।
क्या है डिटेल
ब्लॉक डील में शेयरों का औसत भाव करीब ₹970 प्रति शेयर रहा, जिससे कुल लेनदेन का मूल्य लगभग ₹2,718 करोड़ बैठता है। ताज़ा डील के बाद निवेशकों की नजर कंपनी की शेयरहोल्डिंग स्ट्रक्चर पर भी टिक गई है। सितंबर तिमाही के अंत में अडानी ग्रीन में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 62.43% थी। वहीं सार्वजनिक निवेशकों में म्यूचुअल फंड्स के पास 1.64% और एलआईसी के पास 1.3% हिस्सेदारी थी।
जीक्यूजी पार्टनर्स के पास भी स्टेक
इसके अलावा, जीक्यूजी पार्टनर्स के पास 1.85% हिस्सेदारी और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के पास कुल 11.29% हिस्सेदारी है। खुदरा निवेशकों की बात करें तो करीब 9.6 लाख छोटे निवेशकों के पास—जिनका निवेश ₹2 लाख तक अधिकृत है। कुल 3.25% हिस्सेदारी है। इतनी बड़ी संख्या में खुदरा निवेशकों की मौजूदगी बताती है कि यह स्टॉक छोटे निवेशकों के बीच भी काफी लोकप्रिय है।
शेयर के हाल
बड़े सौदे के बाद शेयरों में हल्की तेजी बनी रही और स्टॉक बुधवार दोपहर करीब 1.3% की बढ़त के साथ ₹1,012.3 पर ट्रेड कर रहा था। हालांकि, साल की शुरुआत से अब तक देखें तो अदाणी ग्रीन का शेयर लगभग 3% नीचे है। ब्लॉक डील के बाद बाजार में उम्मीदें बढ़ी हैं कि आने वाले दिनों में स्टॉक में हलचल और देखने को मिल सकती है।