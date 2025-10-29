दोगुना से ज्यादा बढ़ा मुनाफा, रॉकेट सा उड़ा अडानी का यह शेयर, 1100 रुपये के पार पहुंचा दाम

संक्षेप: अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर बुधवार को BSE में 13% से ज्यादा चढ़कर 1145 रुपये पर पहुंच गए हैं। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। जबरदस्त प्रॉफिट के बाद कंपनी के शेयरों में यह तेजी आई है।

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर बुधवार को BSE में 13 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1145 रुपये पर पहुंच गए हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में यह उछाल चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद आया है। अडानी ग्रुप की इस कंपनी का मुनाफा दोगुना से ज्यादा बढ़ गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1733.85 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 758 रुपये है।

दोगुना से ज्यादा बढ़ा है अडानी ग्रीन एनर्जी का प्रॉफिट

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी का मुनाफा सालाना आधार पर दोगुना से ज्यादा बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में अडानी ग्रीन एनर्जी का प्रॉफिट 111 पर्सेंट बढ़कर 583 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में अडानी ग्रीन एनर्जी को 276 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। हालांकि, चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम सालाना आधार पर 4 पर्सेंट घटकर 3249 करोड़ रुपये रही है। पावर सप्लाई से कंपनी का रेवेन्यू 2776 करोड़ रुपये रहा है।