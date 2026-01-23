Hindustan Hindi News
99% घटा अडानी ग्रुप की इस कंपनी का मुनाफा, शेयर का भी रहा बुरा हाल

संक्षेप:

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 99% घट गया है। ऊंचे खर्चों की वजह से कंपनी के मुनाफे में यह गिरावट आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर शुक्रवार को 14% से ज्यादा टूट गए हैं।

Jan 23, 2026 08:28 pm ISTVishnu Soni पीटीआई
अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में करीब 98.94 पर्सेंट घट गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी को तीसरी तिमाही में 5 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ है। ऊंचे खर्चों की वजह से कंपनी के मुनाफे में यह गिरावट आई है। एक साल पहले की समान अवधि में अडानी ग्रीन एनर्जी को 474 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट हुआ था। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर शुक्रवार को बाजार में धड़ाम हो गए हैं।

बढ़कर 1698 करोड़ रुपये पहुंच गई फाइनेंस कॉस्ट
अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) के टोटल एक्सपेंसेज चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बढ़कर 2961 करोड़ रुपये पहुंच गए, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 2,329 करोड़ रुपये थे। वहीं, दिसंबर 2025 तिमाही में फाइनेंस कॉस्ट बढ़कर 1698 करोड़ रुपये पहुंच गई, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 1,251 करोड़ रुपये थी। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अडानी ग्रीन एनर्जी की टोटल इनकम 2837 करोड़ रुपये रही, जो कि पिछले वित्त वर्ष की दिसंब तिमाही में 2,636 करोड़ रुपये थी।

14% से ज्यादा लुढ़क गए अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर
अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) के शेयर शुक्रवार को BSE में 14 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 772.10 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयरों ने कारोबार के दौरान 767 रुपये के निचले स्तर को छुआ। अगर पिछले 5 दिन की बात करें तो अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में करीब 17 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, पिछले एक महीने में अडानी ग्रुप की इस कंपनी के शेयर 24 पर्सेंट टूट गए हैं। पिछले 6 महीने में अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में 25 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1179.20 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 758 रुपये है।

