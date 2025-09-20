अडानी ने बनाई 2 नई कंपनी, समूह के इन शेयरों पर फिदा हैं विदेशी ब्रोकरेज

ये दोनों कंपनियां-अडानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडयरी हैं। हालांकि, दोनों नई कंपनियों में अडानी रिन्यूएबल एनर्जी होल्डिंग इलेवन लिमिटेड 100% हिस्सेदारी रखेंगी। अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 8% बढ़कर 1070.50 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।

गौतम अडानी समूह ने दो नई कंपनियों का गठन किया है। यह दोनों कंपनियां अडानी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडयरी हैं। ये दो कंपनियां-अडानी इकोजेन वन लिमिटेड (AE1L) और अडानी इकोजेन टू लिमिटेड (AE2L) हैं।

कौन कंपनियां हैं वजूद में? अडानी की दोनों कंपनियों का गठन विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग करके किसी भी प्रकार की बिजली या विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, विकास, रूपांतरण, वितरण, संचरण, आपूर्ति और बिक्री के लिए किया गया है। दोनों कंपनियों की अधिकृत और चुकता पूंजी ₹1 लाख है। बता दें कि AE1L और AE2L अहमदाबाद, गुजरात में कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत हैं। हालांकि, अभी तक इनका व्यावसायिक संचालन शुरू नहीं हुआ है।

शेयर का हाल शुक्रवार, 19 सितंबर को एनएसई पर अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 8% बढ़कर 1070.50 रुपये के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। अडानी ग्रीन के शेयर की बात करें तो यह 5.33% बढ़कर 1031.10 रुपये पर बंद हुआ। बता दें कि यह तेजी अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों में गौतम अडानी, उनके भाई राजेश अडानी और अडानी समूह की कुछ कंपनियों को क्लीन चिट मिलने के बाद आई है। नियामक ने कहा कि जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों से संबंधित मामले में कोई गड़बड़ी का सबूत नहीं मिला।