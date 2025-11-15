राइट्स इश्यू लेकर आ रही अडानी की यह कंपनी, आपके पोर्टफोलियो में है शेयर?
संक्षेप: अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के निवेशक हैं तो ये खबर आपके लिए है। अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने नवंबर में अपनी बोर्ड बैठक में राइट्स इश्यू को मंजूरी दी थी। इसके लिए कंपनी ने सोमवार, 17 नवंबर को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है।
Adani Enterprises rights issue: गौतम अडानी समूह की कंपनी-अडानी एंटरप्राइजेज के निवेशक हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, अडानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने नवंबर में अपनी बोर्ड बैठक में राइट्स इश्यू को मंजूरी दी थी। इसके लिए कंपनी ने सोमवार, 17 नवंबर को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है। बता दें कि बीते शुक्रवार को अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 1.29% की बढ़त दर्ज की गई थी और यह कारोबार के अंत में 2516.85 रुपये पर बंद हुआ।
राइट्स इश्यू की डिटेल?
अडानी एंटरप्राइजेज राइट्स इश्यू के तहत कुल 13,85,01,687 राइट्स इक्विटी शेयर जारी करेगी, जिनकी कुल राशि ₹24,930.30 करोड़ होगी। ये शेयर आंशिक रूप से चुकता होंगे, जिनका अंकित मूल्य ₹1 होगा। राइट्स इश्यू की कीमत ₹1,800 तय की गई है। अडानी एंटरप्राइजेज ने राइट्स इश्यू में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के लिए सोमवार, 17 नवंबर को रिकॉर्ड तिथि निर्धारित की है। राइट्स इक्विटी शेयर पात्र इक्विटी शेयरधारकों को 3:25 के अनुपात में राइट्स के आधार पर दिए जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि एक निवेशक रिकॉर्ड तिथि पर अडानी एंटरप्राइजेज के प्रत्येक 25 पूर्ण चुकता शेयरों के लिए तीन राइट्स शेयरों का हकदार है।
18 नवंबर को राइट्स एंटाइटेलमेंट्स का क्रेडिट
पात्र शेयरधारकों के राइट्स एंटाइटेलमेंट्स (आरई) उनके डीमैट खातों में जमा कर दिए जाएंगे। ये आरई उन राइट्स शेयरों की संख्या दर्शाते हैं जिनके लिए वे इश्यू के तहत आवेदन करने के हकदार हैं। निवेशक 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक ₹900 का आवेदन मूल्य देकर राइट्स इश्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई निवेशक सब्सक्राइब नहीं करना चाहता है, तो वह इस तिथि तक स्टॉक एक्सचेंज पर अपने आरई को किसी अन्य खरीदार को बेच या हस्तांतरित कर सकता है। कंपनी यह निर्धारित करेगी कि प्रत्येक आवेदक को कितने राइट्स शेयर आवंटित किए जाएंगे। 11 दिसंबर को पात्र आवेदकों को अधिकारिक रूप से अधिकार शेयर आवंटित किए जाएंगे।
आवंटित आंशिक रूप से भुगतान किए गए अधिकार शेयर 12 दिसंबर को निवेशकों के डीमैट खातों में जमा किए जाएंगे। आंशिक रूप से भुगतान किए गए अधिकार शेयरों का स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार 16 दिसंबर से शुरू होगा।
राइट्स इश्यू का मकसद
अडानी एंटरप्राइजेज की योजना जुटाई गई राशि में से ₹18,698 करोड़ का उपयोग कंपनी और उसकी एक सहायक कंपनी के लिए किया जाएगा। ये सहायक कंपनी अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा जारी किए गए कुछ बकाया उधारों के पूर्ण या आंशिक पुनर्भुगतान या पूर्व-भुगतान के लिए करने की है।