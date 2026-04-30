अडानी ग्रुप की इस कंपनी को हुआ 220.70 करोड़ रुपये का घाटा, डिविडेंड का भी ऐलान
Adani Enterprises Limited share price: अडानी एंटरप्राइजेज को चौथी तिमाही में 220.70 रुपये का घाटा हुआ है। कंपनी ने तिमाही नतीजों के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है।
Adani Enterprises Limited share price: अडानी समूह की एक और कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि उन्हें पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में 220.70 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। एक साल पहले इसी तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को 3844.90 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। बता दें, कंपनी ने फंड जुटाने का भी ऐलान किया है। तिमाही नतीजों के साथ-साथ अडानी एंटरप्राइजेज ने डिविडेंड देने की भी जानकारी दी है।
रेवन्यू में हुआ इजाफा (Adani Enterprises Limited q4 result 2026)
जनवरी से मार्च 2026 के दौरान अडानी एंटरप्राइजेज का कुल रेवन्यू 32439.30 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 26965.90 करोड़ रुपये रहा है। सालाना आधार पर अडानी एंटरप्राइजेज का रेवन्यू 20.30 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, कंपनी का EBITDA 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3731 करोड़ रुपये मार्च क्वार्टर में रहा।
फंड जुटाने का फैसला
कंपनी ने 15000 करोड़ रुपये फंड जुटाने का भी ऐलान किया है। यह पैसा इक्विटी शेयर या अन्य सिक्योरिटीज के जरिए जुटाया जाएगा। बता दें, इस पर आखिरी मुहर एनुअल जनरल मीटिंग में लगाई। कंपनी की एजीएम 24 जून 2026 को होगी।
कंपनी डिविडेंड का भी किया ऐलान (Adani Enterprises dividend stock)
अडानी एंटरप्राइजे ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में बताया है कि 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर पर 1.30 रुपये का डिविडेंड देने का फैसला किया गया है।
वित्त 2026 में क्या रही है कंपनी की स्थिति
अडानी एंटरप्राइजेज का टोटल इनकम 102943 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2026 के दौरान रहा है। कंपनी का EBITDA इस दौरान 16464 करोड़ रुपये रहा है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Adani Enterprises share performance)
आज एनएसई में कंपनी का शेयर 0.63 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2410.50 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। पिछले एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 37 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 7.89 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 2616.30 रुपये और 52 वीक लो लेवल 2649.20 रुपये का है।
3 साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 114 प्रतिशत बढ़ा है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।