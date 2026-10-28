55% गिर गया अडानी की कंपनी का मुनाफा, अब शेयर पर निवेशकों की नजर
मुख्य बातें
- कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 75 फीसदी बढ़कर 37,216 करोड़ रुपये पर पहुंच गया
- यानी कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट काफी कम हो गया
- वहीं, शेयर बाजार में भी कंपनी के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है
Adani Enterprises Q2 Results: अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे 28 अक्टूबर को जारी किए। कंपनी का मुनाफा पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले 55 फीसदी गिरकर 1,492 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, इस दौरान कंपनी के रेवेन्यू में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 75 फीसदी बढ़कर 37,216 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यानी कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट काफी कम हो गया। वहीं, शेयर बाजार में भी कंपनी के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है।
अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर के हाल
28 अक्टूबर को दोपहर 1:49 बजे अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर करीब 2,491.10 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इस दौरान शेयर में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला और यह लगभग सपाट रहा। हालांकि, पिछले कुछ महीनों में कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट आई है। जुलाई में अपने हाई लेवल पर पहुंचने के बाद से शेयर 20 फीसदी से ज्यादा टूट चुका है।
पहले शेयर में आई थी 43% की तेजी
अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर में गिरावट से पहले इस साल अच्छी तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर में साल की शुरुआत से करीब 43 फीसदी की तेजी आई थी। इस दौरान अडानी ग्रुप ने भारत और अमेरिका में कई रेगुलेटरी और कानूनी मामलों का निपटारा किया था। इसके बाद शेयर में तेजी देखने को मिली थी।
कंपनी ने जुटाए थे करीब 1.6 अरब डॉलर
जुलाई में कंपनी ने निवेशकों से करीब 1.6 अरब डॉलर जुटाए थे। हालांकि, इसके बाद शेयर में गिरावट का दौर शुरू हो गया और कंपनी की मार्केट वैल्यू में भी बड़ी कमी आई। वहीं, अडानी ग्रुप के एयरपोर्ट कारोबार से जुड़ी कंपनी ने भी सितंबर में निवेशकों से करीब 1 अरब डॉलर जुटाए थे। इस निवेश में अल्फा वेव ग्लोबल, टेमासेक होल्डिंग्स और ब्लैकरॉक के मैनेजमेंट वाले फंड शामिल थे। इस निवेश से ग्रुप के एयरपोर्ट कारोबार में निवेशकों की भागीदारी बढ़ी है।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
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