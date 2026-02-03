97 गुना बढ़ा अडानी की दिग्गज कंपनी का मुनाफा, 2200 रुपये के पार पहुंचे शेयर

संक्षेप: अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा 97 गुना बढ़ा है। कंपनी को दिसंबर 2025 तिमाही में 5627 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 58 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी को 5632 करोड़ रुपये का वन-टाइम गेन हुआ है।

अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का कंसॉलिडेटेड मुनाफा दिसंबर 2025 तिमाही में 97 गुना बढ़ा है। अडानी एंटरप्राइजेज को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 5627 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 58 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। अडानी एंटरप्राइजेज को दिसंबर 2025 तिमाही में 5632 करोड़ रुपये का वन-टाइम गेन हुआ है। यह फायदा अडानी विल्मर लिमिटेड (AWL) में हिस्सेदारी बेचने से हुआ है।

10% से ज्यादा उछल गए अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर

अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) के शेयर मंगलवार को BSE में 10 पर्सेंट से ज्यादा चढ़कर 2201.70 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिन के कारोबार के दौरान कंपनी के शेयरों ने 2232 रुपये के हाई लेवल को भी छुआ। अगर पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी के शेयर लगभग फ्लैट रहे हैं। वहीं, पिछले छह महीने में अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में करीब 4 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 5 साल में अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर 281 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2611.46 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1850 रुपये है।