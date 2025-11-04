Hindustan Hindi News
Adani Enterprises consolidated net Profit surged to 3199 crore rupee in September Quarter
3583 करोड़ रुपये का 'एकबारगी' मुनाफा, अडानी की दिग्गज कंपनी का प्रॉफिट 84% बढ़ा

संक्षेप: अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही में 84% बढ़कर 3199 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 1742 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि, सितंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू घटा है।

Tue, 4 Nov 2025 05:09 PM
अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का कंसॉलिडेटेड मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 84 पर्सेंट बढ़कर 3199 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में अडानी एंटरप्राइजेज को 1742 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि, जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही के दौरान अडानी एंटरप्राइजेज का रेवेन्यू घटा है। सितंबर 2025 तिमाही में अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी का रेवेन्यू 6 पर्सेंट घटकर 21,249 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि के दौरान अडानी एंटरप्राइजेज का रेवेन्यू 22,608 करोड़ रुपये था।अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर मंगलवार को BSE में 2 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 2418.90 रुपये पर बंद हुए हैं।

सितंबर तिमाही में 3583 करोड़ रुपये का एक्सेप्शनल गेन
अडानी एंटरप्राइजेज ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी को सितंबर 2025 तिमाही के दौरान 3583.28 करोड़ रुपये का एक्सेप्शनल गेन (असाधारण लाभ) हुआ है। वित्त वर्ष 2025 के दौरान अडानी कमोडिटीज एलएलपी ने अडानी विल्मर लिमिटेड (AWL) में अपना 13.51 पर्सेंट हिस्सा ओपन फॉर सेल (OFS) के जरिए बेचा है, जिससे कंपनी को 3945.73 करोड़ रुपये का एक्सेप्शनल गेन (टैक्स चुकाने के बाद 3286.22 करोड़ रुपये का मुनाफा) हुआ है। इसके बाद, अडानी विल्मर लिमिटेड का स्टेटस ज्वाइंटली कंट्रोल्ड इकाई से ग्रुप के लिए एसोसिएट का हो गया है।

तिमाही आधार पर 335% बढ़ा कंपनी का मुनाफा
गौतम अडानी की अगुवाई वाली कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का टैक्स भुगतान के बाद मुनाफा तिमाही आधार पर 335 पर्सेंट बढ़ा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अडानी ग्रुप की इस फ्लैगशिप कंपनी को 734 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। हालांकि, तिमाही आधार पर कंपनी का रेवेन्यू 3.2 पर्सेंट घटा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 21,961 करोड़ रुपये था। अडानी एंटरप्राइजेज ने मंगलवार को घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने पार्टली पेड-अप इक्विटी शेयरों के राइट्स इश्यू के जरिए 25,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की मंजूरी दे दी है।

