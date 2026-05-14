US फर्म ने अडानी की कंपनी के 58.92 लाख शेयर बेचे, SBI म्यूचुअल फंड ने की शॉपिंग
राजीव जैन समर्थित GQG पार्टनर्स ने अपनी सहयोगी इकाई GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड के माध्यम से कुल 58,92,423 शेयर बेचे। इस ट्रांजैक्शन के बाद अडानी एंटरप्राइजेज में GQG पार्टनर्स की हिस्सेदारी घटकर 1.14 प्रतिशत रह गई है।
अमेरिकी निवेश कंपनी GQG पार्टनर्स ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के 58.92 लाख शेयर 1,435 करोड़ रुपये में बेच दिए हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर उपलब्ध बल्क डील के आंकड़ों के अनुसार, राजीव जैन समर्थित GQG पार्टनर्स ने अपनी सहयोगी इकाई GQG पार्टनर्स इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड के माध्यम से कुल 58,92,423 शेयर बेचे। इन शेयरों की बिक्री 2,435.60 रुपये प्रति शेयर की औसत कीमत पर की गई, जिससे कुल ट्रांजैक्शन प्राइस 1,435.16 करोड़ रुपये रहा। इस ट्रांजैक्शन के बाद अडानी एंटरप्राइजेज में GQG पार्टनर्स की हिस्सेदारी घटकर 1.14 प्रतिशत रह गई है, जो पहले 1.59 प्रतिशत थी।
SBI म्यूचुअल फंड ने की खरीदारी
एक्सचेंज डेटा के अनुसार SBI म्यूचुअल फंड ने ये शेयर औसतन ₹2,435.6 प्रति शेयर की कीमत पर खरीदे। मार्च 2026 तक GQG पार्टनर्स के पास अडानी एंटरप्राइजेज में लगभग 4% हिस्सेदारी थी। इससे पहले दिसंबर में SBI म्यूचुअल फंड ने अडानी एंटरप्राइजेज के ₹25,000 करोड़ के राइट्स इश्यू में हिस्सा लिया था। मार्च 2023 में GQG ने औसतन ₹1408.25 प्रति शेयर की कीमत पर 2.42 करोड़ शेयर खरीदे थे।
खबर अपडेट हो रही है
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें