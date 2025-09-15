अडानी की कंपनी को मिला केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट, ₹4081 करोड़ का कॉन्ट्रेक्ट, कल फोकस में रहेंगे शेयर

अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) को उत्तराखंड में सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच रोपवे विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ है।

Adani Enterprises: अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर कल मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। दरअरस, कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि कंपनी को 4,081 करोड़ रुपये के निवेश से सोनप्रयाग को केदारनाथ से जोड़ने वाली रोपवे परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर आज सोमवार को मामूली गिरावट के साथ 2,381 रुपये पर बंद हुए।

क्या है डिटेल अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) को उत्तराखंड में सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच रोपवे विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ है। एईएल के सड़क, मेट्रो, रेल और जल (आरएमआरडब्ल्यू) प्रभाग द्वारा निर्मित 12.9 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर 4,081 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके पूरा होने पर, केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा का समय वर्तमान 8-9 घंटे की पैदल यात्रा से घटकर केवल 36 मिनट रह जाएगा।