अडानी की कंपनी को मिला केदारनाथ रोपवे का प्रोजेक्ट, ₹4081 करोड़ का कॉन्ट्रेक्ट, कल फोकस में रहेंगे शेयर
अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) को उत्तराखंड में सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच रोपवे विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ है।
Adani Enterprises: अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर कल मंगलवार को कारोबार के दौरान फोकस में रह सकते हैं। दरअरस, कंपनी ने सोमवार को घोषणा की कि कंपनी को 4,081 करोड़ रुपये के निवेश से सोनप्रयाग को केदारनाथ से जोड़ने वाली रोपवे परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। बता दें कि अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर आज सोमवार को मामूली गिरावट के साथ 2,381 रुपये पर बंद हुए।
क्या है डिटेल
अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) को उत्तराखंड में सोनप्रयाग और केदारनाथ के बीच रोपवे विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) से लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) प्राप्त हुआ है। एईएल के सड़क, मेट्रो, रेल और जल (आरएमआरडब्ल्यू) प्रभाग द्वारा निर्मित 12.9 किलोमीटर लंबे इस रोपवे पर 4,081 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके पूरा होने पर, केदारनाथ मंदिर तक की यात्रा का समय वर्तमान 8-9 घंटे की पैदल यात्रा से घटकर केवल 36 मिनट रह जाएगा।
केदारनाथ में प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख तीर्थयात्री आते हैं, जो इस परियोजना के महत्व को दर्शाता है। कंपनी ने बताया कि निर्माण कार्य में छह वर्ष लगेंगे, जिसके बाद एईएल 29 वर्षों तक रोपवे का संचालन करेगा। कनेक्टिविटी में सुधार के साथ-साथ, इस परियोजना से उत्तराखंड में रोजगार सृजन और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने कहा कि केदारनाथ रोपवे परियोजना भक्ति और आधुनिक बुनियादी ढांचे के बीच एक सेतु है। "इस पवित्र यात्रा को सुरक्षित, तेज और अधिक सुलभ बनाकर, हम लाखों लोगों की आस्था का सम्मान करते हैं और साथ ही NHLML और उत्तराखंड सरकार के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों के लिए नए अवसर पैदा करते हैं। यह प्रतिष्ठित परियोजना ऐसे बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है जो न केवल राष्ट्र की सेवा करे।