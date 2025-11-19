अडानी की कंपनी ने पूरी की ये डील, 275 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेची हिस्सेदारी
संक्षेप: अडानी कमोडिटीज LLP ने AWL में 16.9 करोड़ (13 प्रतिशत) शेयर विल्मर इंटरनेशनल की एक सब्सिडयरी कंपनी लेंस प्राइवेट लिमिटेड को बेचे। यह बिक्री इस साल की शुरुआत में घोषित व्यापक हिस्सेदारी विनिवेश योजना का हिस्सा है।
गौतम अडानी समूह ने बाजार से इतर लेनदेन के जरिये AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड (पूर्व में अडानी विल्मर लिमिटेड) में अपनी 13 प्रतिशत अतिरिक्त हिस्सेदारी विल्मर इंटरनेशनल की एक सब्सिडयरी कंपनी को बेच दी है। शेयर बाजार को दी जानकारी के मुताबिक, अडानी कमोडिटीज LLP ने AWL में 16.9 करोड़ (13 प्रतिशत) शेयर विल्मर इंटरनेशनल की एक सब्सिडयरी कंपनी लेंस प्राइवेट लिमिटेड को बेचे। यह बिक्री इस साल की शुरुआत में घोषित व्यापक हिस्सेदारी विनिवेश योजना का हिस्सा है। इसके तहत विल्मर 275 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस के शेयर खरीदने पर सहमत हुई थी।
लेंस के पास AWL का 56.94% हिस्सा
अडानी समूह की प्रमुख कंपनी और अडानी कमोडिटीज की मूल कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और AWL ने बिक्री मूल्य का खुलासा नहीं किया है लेकिन 275 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से यह सौदा 4,646 करोड़ रुपये का हुआ। अडानी कमोडिटीज के पास AWL में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। बिक्री के बाद, अब उसके पास 9.09 करोड़ रुपये या AWL का सात प्रतिशत हिस्सा है। लेंस के पास अब AWL का 56.94 प्रतिशत हिस्सा है।
शेयर का हाल
अडानी समूह की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर की बात करें तो बुधवार को मामूली गिरावट के साथ 2431.30 रुपये पर बंद हो गया। इसके अलावा AWL एग्री बिजनेस लिमिटेड के शेयर की बात करें तो 2.64% बढ़कर 275.95 रुपये पर बंद हुआ।
कैसे रहे अडानी एंटरप्राइजेज के नतीजे
चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अडानी एंटरप्राइजेज का नेट प्रॉफिट 84 प्रतिशत बढ़कर 3,199 करोड़ रुपये हो गया। कोयला कारोबार कमजोर रहने के बावजूद एकमुश्त असाधारण आय होने से इसका लाभ चढ़ा है। कंपनी ने कहा कि जुलाई-सितंबर, 2025 में उसका मुनाफा 3,199 करोड़ रुपये रहा जबकि एक साल पहले की समान अवधि में 1,742 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। कंपनी को एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड में 13.51 प्रतिशत हिस्सेदारी की बिक्री से मिली 3,583 करोड़ रुपये की एकमुश्त आय से उसके लाभ में वृद्धि हुई है।