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Adani Energy Solutions share: अडानी ग्रुप की कंपनी- अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए नवंबर का महीना अब तक बेहद खास है। यह कंपनी ताबड़तोड़ डील कर रही है। इस वजह से निवेशकों की नजर शेयर पर बनी हुई है। हालांकि, सप्ताह के पहले दिन सोमवार को इस कंपनी के शेयर सुस्त नजर आए। इंट्रा-डे के दौरान शेयर 1,470.45 रुपये के निचले स्तर तक आ गया।

बता दें कि शुक्रवार को यह पावर ट्रांसमिशन कंपनी 1% की बढ़त के साथ 1492 रुपये पर बंद हुई। वहीं, पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी आई है। लंबे समय में भी इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। साल की शुरुआत से अब तक इसमें 43% और पिछले एक साल में 54% की तेजी आई है। बहरहाल, आइए कंपनी की पिछले कुछ दिनों की डील डिटेल जान लेते हैं।

कंपनी की ताबड़तोड़ डील अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने विक्रमशिला पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (VPTL) में 100% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (RECPDCL) के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है। इससे पहले, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने बताया था कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडयरी कंपनी पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड (पीटीएसएल) को पश्चिम बंगाल में रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति करने का ठेका मिला है। इस परियोजना के तहत अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पश्चिम बंगाल की बिजली वितरण कंपनी WBSEDCL को 25 वर्षों के लिए 2,500 मेगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति करेगी। यह ठेका एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद मिला है और 1,750 मेगावाट क्षमता के लिए बिजली आपूर्ति एक जुलाई, 2028 से शुरू होने की योजना है।

बिहार की डील हाल ही में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को बिहार में 500 करोड़ रुपये की वार्षिक शुल्क (टैरिफ) वाली पावर ट्रांसमिशन परियोजना मिली है। इस परियोजना के तहत अडानी पावर के आगामी पीरपैंती ताप विद्युत संयंत्र से 2,400 मेगावाट बिजली की निकासी की जाएगी।

कंपनी ने कहा कि शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के जरिये मिली इस परियोजना के तहत 881 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें और 3,160 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता स्थापित की जाएगी। परियोजना को वित्त वर्ष 2027-28 की चौथी तिमाही तक पूरा करने का लक्ष्य है। तीन गुणा 800 मेगावाट एसटीपीपी पीरपैंती से बिजली निकासी' नाम की इस परियोजना को विशेष इकाई (एसपीवी) विक्रमशिला पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा।