आपके पोर्टफोलियो में है अडानी का यह शेयर? ताबड़तोड़ डील से निवेशकों की नजर
मुख्य बातें
- पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में अडानी ग्रुप की इस कंपनी के शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी आई है
- लंबे समय में भी इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है
- बता दें कि नवंबर के महीने में कंपनी ताबड़तोड़ डील कर रही है
Adani Energy Solutions share: अडानी ग्रुप की कंपनी- अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए नवंबर का महीना अब तक बेहद खास है। यह कंपनी ताबड़तोड़ डील कर रही है। इस वजह से निवेशकों की नजर शेयर पर बनी हुई है। हालांकि, सप्ताह के पहले दिन सोमवार को इस कंपनी के शेयर सुस्त नजर आए। इंट्रा-डे के दौरान शेयर 1,470.45 रुपये के निचले स्तर तक आ गया।
बता दें कि शुक्रवार को यह पावर ट्रांसमिशन कंपनी 1% की बढ़त के साथ 1492 रुपये पर बंद हुई। वहीं, पिछले पांच ट्रेडिंग सेशन में इसके शेयर में 4% से ज्यादा की तेजी आई है। लंबे समय में भी इस स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है। साल की शुरुआत से अब तक इसमें 43% और पिछले एक साल में 54% की तेजी आई है। बहरहाल, आइए कंपनी की पिछले कुछ दिनों की डील डिटेल जान लेते हैं।
कंपनी की ताबड़तोड़ डील
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने विक्रमशिला पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (VPTL) में 100% इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए REC पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (RECPDCL) के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया है। इससे पहले, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) ने बताया था कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडयरी कंपनी पावरपल्स ट्रेडिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड (पीटीएसएल) को पश्चिम बंगाल में रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति करने का ठेका मिला है। इस परियोजना के तहत अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस पश्चिम बंगाल की बिजली वितरण कंपनी WBSEDCL को 25 वर्षों के लिए 2,500 मेगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी की आपूर्ति करेगी। यह ठेका एक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद मिला है और 1,750 मेगावाट क्षमता के लिए बिजली आपूर्ति एक जुलाई, 2028 से शुरू होने की योजना है।
बिहार की डील
हाल ही में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस को बिहार में 500 करोड़ रुपये की वार्षिक शुल्क (टैरिफ) वाली पावर ट्रांसमिशन परियोजना मिली है। इस परियोजना के तहत अडानी पावर के आगामी पीरपैंती ताप विद्युत संयंत्र से 2,400 मेगावाट बिजली की निकासी की जाएगी।
कंपनी ने कहा कि शुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया के जरिये मिली इस परियोजना के तहत 881 सर्किट किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइनें और 3,160 एमवीए की ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता स्थापित की जाएगी। परियोजना को वित्त वर्ष 2027-28 की चौथी तिमाही तक पूरा करने का लक्ष्य है। तीन गुणा 800 मेगावाट एसटीपीपी पीरपैंती से बिजली निकासी' नाम की इस परियोजना को विशेष इकाई (एसपीवी) विक्रमशिला पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के माध्यम से लागू किया जाएगा।
इससे पहले, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) से 3,050 करोड़ रुपये में इंटेलिस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के अधिग्रहण का ऐलान किया। इस सौदे से अडानी समूह की कंपनी की स्मार्ट मीटरिंग क्षेत्र में मौजूदगी बढ़ेगी। इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली के लिए अपग्रेडेड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है और देश में कुछ स्मार्ट गैस मीटर भी लगाती है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें