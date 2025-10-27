21% घट गया अडानी की इस कंपनी का प्रॉफिट, कल फोकस में रहेंगे शेयर!
Adani Energy Solutions Q2 Result: अडानी ग्रुप की प्रमुख बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (AESL) ने सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 21% घटकर ₹534 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में यह ₹675 करोड़ था। कंपनी ने कहा कि परिचालन आय में हालांकि बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तिमाही के दौरान रेवेन्यू 6.7% बढ़कर ₹6,595 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में ₹6,183 करोड़ था। बता दें कि कल मंगलवार को कंपनी के शेयर फोकस में रह सकते हैं। आज सोमवार को कारोबार के दौरान इसमें हल्की तेजी थी और यह ₹945.05 पर पहुंच गया था।
EBITDA में 28% की बढ़त, मार्जिन में सुधार
वित्तीय प्रदर्शन के अन्य संकेतक मजबूत रहे। कंपनी का EBITDA (ब्याज, कर, मूल्यह्रास और अमोर्टाइजेशन से पहले की आय) तिमाही दर तिमाही 28.1% बढ़कर ₹2,289.4 करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले साल इसी अवधि में ₹1,786.8 करोड़ था। EBITDA मार्जिन भी बेहतर होकर 34.7% रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 28.9% था। यह संकेत देता है कि परिचालन दक्षता और लागत प्रबंधन में सुधार हुआ है।
बिजली ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटरिंग में तेजी
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (जो पहले अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी) देशभर में बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का संचालन करती है। कंपनी हाल के वर्षों में स्मार्ट मीटरिंग और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के क्षेत्र में भी तेजी से विस्तार कर रही है। AESL ने हाल ही में कई हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण पूरा किया है, जिससे देश के पावर ग्रिड की स्थिरता और विश्वसनीयता को मजबूती मिली है।
कंपनी के शेयरों के हाल
कंपनी के नतीजों की घोषणा से पहले सोमवार को अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर मामूली 0.1% की बढ़त के साथ ₹945.05 प्रति शेयर पर बंद हुआ। इस साल 2025 की शुरुआत से अब तक कंपनी के शेयर में लगभग 17% की तेजी देखी गई है, जो निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है।