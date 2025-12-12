अडानी की झोली में आई एक और बड़ी कंपनी, डिमांड में है शेयर
अडानी की कंपनी ने पीएफसी कंसल्टिंग से केपीएस 111 HVDC ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। इस खबर के बीच सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में तेजी देखी गई।
Adani energy solutions share: गौतम अडानी समूह की कंपनी- अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड (एईएसएल) की झोली में एक और कंपनी आई है। दरअसल, अडानी की कंपनी ने पीएफसी कंसल्टिंग से केपीएस 111 HVDC ट्रांसमिशन लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि यह अधिग्रहण एईएसएल की अपने शेयरधारकों के लिए विस्तार और अधिग्रहण के माध्यम से मूल्य बढ़ाने की रणनीति को और आगे बढ़ाएगा। हालांकि कंपनी ने डील की राशि का खुलासा नहीं किया। इस परियोजना का उद्देश्य 2.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन को सुविधाजनक बनाना है, जिसमें खावड़ा की चरण-5 योजना शामिल है। इसे खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से अतिरिक्त आठ गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की निकासी को सक्षम करने के लिए योजनाबद्ध किया गया है।
शेयर का परफॉर्मेंस
सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में तेजी देखी गई। शुक्रवार को यह शेयर 1.23% चढ़कर 1011.75 रुपये पर बंद हुआ। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1050 रुपये है। वहीं, 52 हफ्ते का लो 639.35 रुपये है।
कंपनी का प्लान
चालू वित्त वर्ष 2025-26 में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने 18,000 करोड़ रुपये तक के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है। इसमें अलग-अलग परियोजनाओं पर पहले ही खर्च किए जा चुके 6,000 करोड़ रुपये शामिल हैं। बीते दिनों कंपनी के सीईओ कंदर्प पटेल ने बताया था कि समूचे वर्ष के लिए हम ट्रांसमिशन में करीब 11,400 करोड़ रुपये, वितरण में 1,600 करोड़ रुपये और स्मार्ट मीटरिंग में 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। इस प्रकार स्मार्ट मीटरिंग में हम करीब 2,000 करोड़ रुपये जोड़ेंगे। दूसरी तिमाही में वितरण में करीब 1,100 करोड़ रुपये और ट्रांसमिशन में लगभग 8,000 करोड़ रुपये रखे गए।