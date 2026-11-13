स्मार्ट मीटर के कारोबार में अडानी की बड़ी छलांग, झोली में आई यह दिग्गज कंपनी
मुख्य बातें
- अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने इंटेलिसमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को 3050 करोड़ रुपये में खरीद लिया है
- अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को उतार-चढ़ाव वाला माहौल था
अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने स्मार्ट मीटर के कारोबार में बड़ी छलांग लगाई है। दरअसल, इस कंपनी ने इंटेलिसमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को 3050 करोड़ रुपये में खरीद लिया है। इस डील के बाद स्मार्ट मीटर लगाने और उनसे जुड़ी सेवाओं के कारोबार में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की मौजूदगी बढ़ जाएगी। ये डील ऐसे समय में हुई है जब देश में स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है।
डील की ये है डिटेल
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने शुक्रवार को बताया कि उसने नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (NIIF) और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) से इंटेलिसमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिग्रहण कर लिया है। इस डील में इंटेलिसमार्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर पूंजी का अधिग्रहण और NIIF के पास मौजूद इंटेलिसमार्ट के ऑप्शनली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स (OCD) का रिडेम्पशन (भुगतान) शामिल है। इसका मतलब हुआ कि अब इंटेलिसमार्ट पूरी तरह अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के नियंत्रण में होगी। NIIF की बात करें तो भारत सरकार के समर्थन वाला वैकल्पिक निवेश फंड मैनेजर है जबकि EESL बिजली मंत्रालय के तहत आने वाले प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ज्वाइंट वेंचर है।
इससे पहले, इस साल जून में अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने घोषणा की थी कि उसने इंटेलिसमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक बाइंडिंग 'सिक्योरिटीज परचेज एंड सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट' (शेयर खरीद और सब्सक्रिप्शन समझौता) किया है। वहीं, 30 अक्टूबर को फेयर ट्रेड रेगुलेटर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया(CCI) ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के इंटेलिसमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
कंपनी के बारे में
इंटेलिसमार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यह बिजली के लिए एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराती है और देश में स्मार्ट गैस मीटर भी लगाती है। स्मार्ट मीटर सामान्य बिजली मीटर से अलग होते हैं। इनमें बिजली की खपत का डेटा डिजिटल तरीके से दर्ज होता है और इसे दूर बैठे भी पढ़ा जा सकता है। स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ता अपनी बिजली खपत पर बेहतर नजर रख सकते हैं।
शेयर का परफॉर्मेंस
अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर की बात करें तो शुक्रवार को उतार-चढ़ाव वाला माहौल था। यह शेयर मामूली बढ़त के साथ 1430 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। इंट्रा-डे के दौरान शेयर की कीमत 1,455 रुपये तक पहुंच गई थी। बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,789 रुपये पर था। शेयर के 52 हफ्ते का लो 804.70 रुपये है। बता दें कि कंपनी बिजली ट्रांसमिशन, वितरण और स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारोबार में सक्रिय है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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